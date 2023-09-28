Azerbaycanlıların yerlerini işgal eden Ermeniler Karabağ'dan gidiyor. Savaş muhabiri Burak Ersemiz oradaydı

Azerbaycan’ın topraklarını işgal eden Ermeniler, Karabağ’dan Azerbaycan’ın güvenli geçiş garantisi ile gidiyor. Ünlü savaş muhabiri Burak Ersemiz görüntüleri yayınladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Azerbaycanlıların yerlerini işgal eden Ermeniler Karabağ'dan gidiyor. Savaş muhabiri Burak Ersemiz oradaydı

Editör: Ersoy Özdem

Azerbaycan’ın, Ermeni işgali altındaki Karabağ’ı başarılı bir Antiterör operasyonu ile kurtarmasının ardından, işgalci Ermeniler Karabağ’dan Ermenistan’a gidiyor.

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Azerbaycan yönetiminin güvenli geçiş garantisi verdiği Ermenilerin, Karabağ’dan giderken herhangi bir can güvenliği sıkıntısı çekmediği, ünlü savaş muhabiri ve Sözcü TV istihbarat şefi Burak Ersemiz tarafından anbean kaydedildi.

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Bölgeden ayrılan Ermenilerin, Karabağ’dan çıkarken araç yoğunluğunun oluştuğu görüldü.

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AZERBAYCAN’DAN İNSANLIK DERSİ

Bölgedeki gelişmeleri anbean kaydeden Burak Ersemiz’in aktardıklarına göre, 93 harbi zamanında Ermeniler, Karabağ’ı işgal ettiklerinde bölgenin asıl sahibi Azerileri çıplak ayaklarla, elbisesiz bir şekilde yollamışlardı.

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Bununla beraber yine Azeri kadın ve kızlarına uygunsuz harekelerde bulunmuşlardı.

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Fakat Azerilerin Karabağ’ı işgalden kurtardıktan sonra dahi, bölgeden ayrılan işgalci Ermenilerin yol güvenliklerini aldıklarını belirten Ersemiz, bu görüntülerin Azerbaycan’ı sivillere saldırmakla suçlayan ülkelerin görmesi gereken bir görüntü olduğunu ifade etti.

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RUS BARIŞ GÜCÜ DE BÖLGEDE

Hankentine giden yolda Rus Barış Gücü askerlerinin de nöbet tuttuğunu belirten Ersemiz, bölgedeki Rus Barış Gücü askerlerini de görüntüledi.

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