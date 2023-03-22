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TikTok'a bir engel de Hollanda'dan geldi

Hollanda'da, güvenlik ve casusluk endişeleri nedeniyle devlet memurlarının kullandığı kamuya ait telefonlardan, Çinli sosyal medya platformu TikTok'un silinmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 09:46
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Hollanda, kamuya ait telefonlarda TikTok'un kullanılmamasını istedi

TikTok'a bir engel de Hollanda'dan geldi
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Hükümet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok ve benzeri casusluk duyarlılığı yüksek uygulamaların Hollanda'da kamuya ait telefonlardan derhal silinmesinin istendiği belirtildi.

Kararın, Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi'nin (AIVD) "Saldırgan siber politikalar izleyen ülkelerdeki firmalara ait uygulamaların kamu çalışanları tarafından kullanılması casusluk riskini attırıyor." şeklindeki tavsiyesi üzerine verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Kraliyet İlişkileri ve Dijitalleşmeden Sorumlu Devlet Bakanı Alexandra van Huffelen'in, "Parlamento'daki sorular ve uluslararası gelişmeler bizi sadece bir uygulamadan daha fazlası için ciddi incelemeler yapmaya sevk etti. Memurların ve hükümetin dijital dünyada güvende hissedebilecekleri yapısal çözümler üzerine çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hükümetin, güvenlik riski oluşturan uygulamaların kamuya ait telefonlardan tamamen kaldırılması ve sadece önceden onaylanmış ve izin verilebilen uygulamaların kamu telefonlarına indirilebileceği bir sistem üzerinde çalıştığı kaydedildi.

TİKTOK YASAĞINA KATILANLARIN SAYISI ARTIYOR

ABD'de de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu, Kongre'de Aralık 2022'de yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı.

Avrupa Birliği (AB) yürütme organı AB Komisyonu, 23 Şubat'ta güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirmişti.

AB kurumlarından Avrupa Parlamentosu (AP) da AB Komisyonu ve Konseyinin ardından çalışanlarına güvenlik endişeleri gerekçesiyle Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamıştı.

Danimarka Savunma Bakanlığı, siber güvenlik tedbirleri kapsamında çalışanlarına resmi hizmette kullanılan cihazlarda Çinli sosyal medya platformu TikTok'u kullanmasına yasak getirmişti.

Belçika Federal Hükümeti, 10 Mart'ta devlet memurlarının kullandığı bilgisayarlar ve mobil cihazlarda, Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamıştı.

İngiltere ise 16 Mart'ta TikTok'un kamuya ait telefon ve diğer elektronik cihazlarda kullanımının derhal yasaklanacağını duyurmuştu.

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