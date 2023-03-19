TikTok bir ülkede daha yasaklandı

Her geçen gün ülkelerde yasaklanmaya devam eden TikTok'un bu kez de Yeni Zelanda'da yasaklandığı ortaya çıktı.

Yeni Zelanda’daki yasak, Mart ayı sonuna kadar parlamento ağına erişimi olan cihazlara uygulanacak. Karar, siber güvenlik uzmanlarının tavsiyeleri ve diğer ülkelerle yapılan görüşmelerin ardından alındı. Ancak sosyal medya platformlarına paylaşım yapmak için uygulamaya ihtiyaç duyanlara özel düzenlemeler yapılacak.

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri, Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı’nın TikTok’a yönelik yasak zaten uyguladığı biliniyor. Başbakan Chris Hipkins, hükümetin siber güvenlik politikalarını takip edeceğini söyledi. Ancak kullanıcılara yönelik bir yasağın olmayacağının altını çizdi.

TikTok, son yasaklara yanıt vererek bunların yanılgılara dayandığını ve “Batılı” siyasiler tarafından yönlendirildiğini belirtti. Şirket, veri güvenliğine 1,5 milyar dolardan fazla para harcadığını bildirerek casusluk iddialarını reddetti.