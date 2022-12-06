Hollanda Kralı, kraliyet ailesinin sömürge geçmişinin soruşturulmasını emretti

Hollanda’da kraliyet ailesinin sömürge geçmişi mercek altına alınacak. Hollanda Hükümet Bilgi Servisi (RVD) tarafından yapılan açıklamada, Hollanda Kralı Willem-Alexander tarafından kraliyet ailesinin Hollanda’nın sömürge geçmişindeki rolüne ilişkin bağımsız bir araştırma yapılması yönünde talimat verdiği bildirildi. Araştırmanın 3 yıl sürmesi planlandığı aktarılan açıklamada, araştırmanın 16. yüzyılın sonlarından günümüze kadar olan dönemi kapsayacağı belirtildi. Araştırmanın 3 Hollandalı tarihçi ve 1 insan hakları uzmanı tarafından yürütüleceği açıklandı.

Kral Willem-Alexander yaptığı açıklamada, "Tarihsel gerçekleri ve gelişmeleri anlamak ve bunların insanlar ve topluluklar üzerindeki etkilerini olabildiğince açık ve dürüst bir şekilde görmek için geçmişe dair derin bilgi şarttır" dedi.



Hollanda hükümeti bu ayın sonunda sömürgeci geçmişi nedeniyle özür dileyecek

Hollanda hükümeti bu ayın sonlarında, ülkenin sömürgeci geçmişi nedeniyle özür dilemeye hazırlanırken, sömürgecilik ve kölelik hakkında farkındalığın artırılması için bir fona yaklaşık 200 milyon euro aktaracak. Hollanda ayrıca, 27 milyon euroya kölelik ile ilgili bir müze açılmasını planlıyor.

Hollanda Merkez Bankası, bu yılın başlarında köle ticaretindeki rolünden dolayı özür dilemiş, kölelik konusunda farkındalığı artırmak ve köleliğin insanlar üzerindeki etkilerini azaltmak için projelere fon sağlayacağını açıklamıştı.

Hollanda, 17. yüzyıldan Hollanda’nın 19. yüzyılın sonlarında köleliği kaldırmasına kadar küresel köle ticaretinde önemli bir rol oynadı. Hollanda devlet verilerine göre, Hollanda Batı Hindistan Şirketi’nin, yüzyıllarca yaklaşık 600 bin kişiyi köle olarak kaçırdığı tahmin ediliyor. Söz konusu kişiler, Karayipler ve Güney Amerika’daki Hollanda denizaşırı kolonilerindeki tarlalarda sert ve insanlık dışı koşullarda çalışmaya zorlanıyordu.