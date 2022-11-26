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Çocuğun sandalyesini zorla alan kadına adam yumruk atıp bayılttı. Sizce kim haklı?

Hollanda'daki bir alışveriş merkezinde yemek yiyen bir çocuğun altından sandalyesini iterek alan kadın, yanına gelen adamın sandalyeyi geri almasına engel oldu. Adama da saldıran kadın, aldığı yumruk darbesiyle yere düşüp bayıldı. Peki sizce bu olayda kim haklı? Anketimize katılarak görüşünüzü belirtin.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 10:07
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Hollanda'da bir AVM'de çocuğun sandalyesini zorla alan kadına adam yumruk atıp bayılttı. Sizce kim haklı?

Çocuğun sandalyesini zorla alan kadına adam yumruk atıp bayılttı. Sizce kim haklı?
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Sizce kim haklı
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Hollanda'da bir AVM'de çekilen görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. AVM'nin restoran bölümünde yemek yiyen bir çocuğun yanına bir kadın geldi. Kadın çocuğu iterek altından sandalyesini aldı ve masasına götürdü.

Bir süre sonra bu olayı hazmedemeyen bir adam, sandalyeyi alarak çocuğa vermek istedi. Kadın adama saldırmaya başladı. Adam da kadına tüm gücüyle sağ yumruğunu kadının suratına indirdi. Kadın aldığı darbeyle patates çuvalı gibi yere yığılıp baygınlık geçirdi.

O anlar masadaki bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Video ise kadının baygınlık geçirmesiyle sona erdi.

Bu görüntüye paylaşan sosyal medya kullanıcı ise şu yorumları yaptı:

"Yer: Hollanda AVM’e yemek yiyen çocuğun sandalyesini alan bir kadın, yanına gelen bir adamın yumruğuyla bayılarak yere yığıldı.

Tarafsız yorumum: Çocuğa maruz kaldığı olaydan dolayı üzüldüm.

Kadını çocuğa uyguladığı şiddetten dolayı kınıyorum.

Kadını adama karşı koymaya çalışırken gösterdiği cesaretten dolayı tebrik ediyorum.

Adamı hak arayışından dolayı tebrik ediyorum.

Adamı kullandığı orantısız güçten dolayı kınıyorum."

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Mithat UN
26.11.2022 10:39
Zorbalık, Tiranlık yapan kadın, şiddet kullanan kadın, Adam kendini savundu. Az bile yapmış. Böyle zorbalığa daha ağır bir karşılık verilmeliydi. Kadın o yaptığı zorbalığı bir daha başkasına yapmasın.  
 
necdet erdin
26.11.2022 10:33
İnsanlar çıldırmış, yemek yiyen çocuğun altından sandalyeyi almak ne adam az bile yapmış  
 
Askeri Tabip
26.11.2022 10:33
Adamın haklı olması yumruk atmasını gerektirir mi arkadaşlar, anketten ne çıkmasını bekliyorsunuz, memlekette zaten haklıda olsa haksız da olsa herkes kadın yumrukluyor, yaptığınız anket çok saçma!!!!  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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