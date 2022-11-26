Çocuğun sandalyesini zorla alan kadına adam yumruk atıp bayılttı. Sizce kim haklı?

Sizce kim haklı Adam Kadın ANKETİ OYLA Sonuçları Göster

Hollanda'da bir AVM'de çekilen görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. AVM'nin restoran bölümünde yemek yiyen bir çocuğun yanına bir kadın geldi. Kadın çocuğu iterek altından sandalyesini aldı ve masasına götürdü.



Bir süre sonra bu olayı hazmedemeyen bir adam, sandalyeyi alarak çocuğa vermek istedi. Kadın adama saldırmaya başladı. Adam da kadına tüm gücüyle sağ yumruğunu kadının suratına indirdi. Kadın aldığı darbeyle patates çuvalı gibi yere yığılıp baygınlık geçirdi.



O anlar masadaki bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Video ise kadının baygınlık geçirmesiyle sona erdi.



Bu görüntüye paylaşan sosyal medya kullanıcı ise şu yorumları yaptı:



"Yer: Hollanda AVM’e yemek yiyen çocuğun sandalyesini alan bir kadın, yanına gelen bir adamın yumruğuyla bayılarak yere yığıldı.



Tarafsız yorumum: Çocuğa maruz kaldığı olaydan dolayı üzüldüm.



Kadını çocuğa uyguladığı şiddetten dolayı kınıyorum.



Kadını adama karşı koymaya çalışırken gösterdiği cesaretten dolayı tebrik ediyorum.



Adamı hak arayışından dolayı tebrik ediyorum.



Adamı kullandığı orantısız güçten dolayı kınıyorum."



