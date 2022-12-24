24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hollanda'da en güneşli yıl 2022 oldu

Hollanda hava durumu sitesi Weeronline'ın ölçümlerine göre, bu yıl ülkede 2230 saat güneş ışığı görüldüğü ve 2022'nin en güneşli yıl olduğu aktarıldı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 19:35
Takip Et

Hollanda'da en güneşli yıl 2022 oldu

Hollanda'da en güneşli yıl 2022 oldu
+
Aa
-

Weeronline yaptığı açıklamada, yılın kalan günlerindeki hava durumunun da dahil edildiği hesaplamaya göre, 2022'de ülkeye 2230 saat güneş ışığı geldiği kaydedildi.

Hollanda yılda ortalama 1773 saat güneş ışığı görüldüğü ve bunun 2022'de yüzde 26 artarak bugüne kadar güneşin en fazla görüldüğü yıl olduğu vurgulandı.

Bir önceki en güneşli yılın toplam 2099,5 saatle 2003 olduğu ifade edilen açıklamada, güneşli havadaki artışın başta mart ve ağustos ayları olmak üzere yılın neredeyse tüm aylarında görüldüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, güneşin en fazla ülkenin batı kesimlerinde görüldüğü ve 2022'nin en güneşli şehrinin yaklaşık 2400 saat ile kuzeybatıdaki Den Helder olduğu bilgisine yer verildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
1
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
2
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
3
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
4
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
5
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
6
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
7
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesaj
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesaj
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesaj
﻿İYİ Partili Cinisli'den ''Havalimanı mı vardı Erzurum'da'' diyen Erdoğan'a cevap
﻿İYİ Partili Cinisli'den ''Havalimanı mı vardı Erzurum'da'' diyen Erdoğan'a cevap
﻿İYİ Partili Cinisli'den ''Havalimanı mı vardı Erzurum'da'' diyen Erdoğan'a cevap
﻿Trakya çiftçisi arazi toplulaştırmasına karşı mitingde buluştu
﻿Trakya çiftçisi arazi toplulaştırmasına karşı mitingde buluştu
﻿Trakya çiftçisi arazi toplulaştırmasına karşı mitingde buluştu
﻿Sarıyer’de kafede silahlı kavga: 1 ölü
﻿Sarıyer’de kafede silahlı kavga: 1 ölü
﻿Sarıyer’de kafede silahlı kavga: 1 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.