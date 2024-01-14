Hollanda'da Kur’an-ı Kerim’e saldırı: Müdahale etmek isteyen grupla polis arasında arbede çıktı

Hollanda’da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Arnhem kentinde belediye izniyle Kur'an-ı Kerim yakma eylemi gerçekleştirdi.

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir grubun gösteri yaptığı ve Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya müdahale etmek istediği ifade edildi.

Grup üyeleri ile polis arasında arbede çıktı. Açıklamada, polisin talimatına uymadıkları gerekçesiyle üç kişinin gözaltına alındığı ve üç polis memurunun da hafif yaralandığı belirtildi.

PEGIDA liderinin ise polis tarafından koruma altına alındığı kaydedildi.

“KABUL EDİLEMEZ”

Fas kökenli Arnhem Belediye Başkanı Ahmed Marcouch yaptığı açıklamada, Hollanda'da kutsal bir kitabın yakılmasının yasak olmadığını, böyle bir eylemin insanları etkilemesinin anlaşılabileceğini, ancak şiddete başvurulmasının ise kabul edilemez olduğunu savundu.

Hollanda’da belediye başkanları, kamu düzeninin bozulması beklenen durumda gösteriyi yasaklama hakkına sahip bulunuyor.

HOLLANDA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR ARTTI

PEGIDA hareketi lideri Wagensveld, geçen yıl 22 Ocak’ta Lahey kentinde polis korumasında, 13 Şubat’ta da Utrecht kentinde tek başına Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Benzer şekilde 22 Ekim 2022'de Rotterdam'da Kur'an-ı Kerim yakmayı planlayan PEGİDA'nın eylemi, Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla başlamadan bitmişti.

Gözaltına alındıktan sonra aynı gün salınan Wagensveld, ertesi gün bu kez Lahey’de benzer bir eylem gerçekleştirmek istemiş fakat yine gözaltına almıştı.

Wagensveld, geçen yıl 18 Ağustos ve 23 Eylül’de ise Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.