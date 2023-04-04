Hollanda'da tren kazası: 1 ölü 30 yaralı

Hollanda'da tren kazası...Yük treni ile yolcu treni çarpıştı. Kaza sırasında bir kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de ağır yaralandı. Kaza Lahey ile Amsterdam arasındaki bir köy olan Voorschoten kasabası yakınlarında meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda yardım ekibi sevk edildi. Hollanda Demiryolları NS'den yapılan açıklamada trende 50 yolcunun bulunduğu açıklandı. Çarpışma sınrası yolcu treninin lokomotifi raydan çıktı ve yük vagonlarında yangın çıktı. çok sayıda acil durum ekibi yönlendirildi. Kazanın ardından Leiden ile Lahey arasındaki tren seferleri iptal edildi. Kazada yaralanan 30 kişi bölgedeki hastanelere kaldırıldı