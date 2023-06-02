Hindistan'da facia gibi tren kazası. 50 ölü, 300 yaralı

Hindistan'da yaşanan tren kazasında ilk belirlemelere göre 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı.

Hindistan'da facia gibi tren kazası. 50 ölü, 300 yaralı

Reuters ajansının Hindistan basınından aktardığı haberlere göre, raydan çıkan bir yolcu treni, yük treniyle çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 50 kişi hayatını kaybetti, 300 yaralı da hastanelere kaldırıldı.

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Demiryolları Bakanı'yla görüştüğünü ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir demiryolları yetkilisi, ölü sayının daha da artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Güneydoğu Demiryolları Genel Müdürü Archana Joshi, bölgeye gitmek üzere yola çıktığını, ölü sayısıyla ilgili henüz kesin bir bilgi veremeyeceğini ifade etti. Joshi, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını ve çalışmaların sürdüğünü aktardı.

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GÜNDE 14 BİN KİŞİ SEYAHAT EDİYOR

Devletin güvenliği artırmaya yönelik çabalarına rağmen, 40.000 mil (64.000 km) demiryolu ile dünyanın tek bir yönetim altındaki en büyük ağı olan Hindistan demiryollarında her yıl birkaç yüz kaza meydana geliyor.

Ağustos 1995'te Delhi yakınlarında iki tren çarpıştı ve Hindistan tarihinin en kötü tren kazasında 358 kişi öldü.

Tren kazalarının çoğu insan hatasından veya eskimiş sinyalizasyon ekipmanından sorumlu tutuluyor.

Hindistan'da günde 14.000 trende 12 milyondan fazla insan seyahat ediyor.

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