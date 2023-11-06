Hollanda'da Türk camisine alçak saldırı

Hollanda'da bulunan İmam-ı Azam Camisi'ne saldırı düzenlendi. Camları kıran saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

KAYNAK: AA
Hollanda'da Türk camisine alçak saldırı

Hollanda'nın Culemborg kentinde Diyanet Vakfına bağlı İmam-ı Azam Cami Vakfı Yönetim Kurulu Sekreteri Selçuk Demirci, Culemborg'da bir kişi tarafından İmam-ı Azam Camisi'ne saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Olayın ardından caminin güvenlik kamera kayıtlarını incelediklerini belirten Demirci, "Saldırgan cumartesi gece 02.00’de çitleri aşarak bahçeye girmiş. Saldırganın elinde belli olmayan bir cisimle caminin 10 pencere camını kırdığını gördük." dedi.

aa-picture-20231106-32693221.jpg

"BÖYLE BİR SALDIRIYI İLK KEZ YAŞIYORUZ"

Demirci, saldırının nedeninin belli olmadığını kaydederek, "Orta Doğu'da yaşanan olaylarla bağlantılı olabileceğini düşünüyoruz. HDV, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından güvenlik önlemlerini artırmamız ve dikkatli olmamız için bizi uyarmıştı. Kutlu Doğum Haftası'nda camimize hakaret mektupları gelmişti ama böyle bir saldırıyı ilk defa yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

aa-picture-20231106-32693220.jpg

"BİZ KİMSEYE AYRIMCILIK YAPMIYORUZ"

Olayı kınadıklarını ve güvenlik önlemlerini artırmak için yetkililerle irtibat halinde olduklarını dile getiren Demirci, "Biz bulunduğumuz kentte huzur içinde yaşamak ve ibadetlerimizi rahatlıkla yapmak istiyoruz. Hiç kimseyle ve hiçbir dini cemaatle sıkıntımız yok. Biz kimseye ayrımcılık yapmıyoruz." diye konuştu.

hollanda-cami-saldiri-aa-2136812.jpg

Demirci, olayı polise ihbar edip kamera görüntülerini polisle paylaştıktan sonra kimliği tespit edilen saldırganın polis tarafından gözaltına alındığını söyledi.

HDV'den yapılan yazılı açıklamada ise Hollanda'da cami saldırılarının artmaya başladığına dikkat çekilerek, "Hakaret içerikli mektuplarla başlayan tacizler artık fiziki saldırıya dönüşmüştür. Yetkililerden faillerin bulunarak mahkeme önüne çıkarılmalarını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Öne Çıkanlar
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Hasan Can Kaya flörtleşen çifte tepki gösterdi Magazin
Hasan Can Kaya flörtleşen çifte tepki gösterdi
El Cezire'den flaş iddia: Blinken Türkiye’ye Hamas’a baskı çağrısı yaptı Dünya
El Cezire'den flaş iddia: Blinken Türkiye’ye Hamas’a baskı çağrısı yaptı
İmamoğlu’ndan Babacan’a taziye ziyareti Gündem
İmamoğlu’ndan Babacan’a taziye ziyareti
Adnan ne demek? Adnan isminin anlamı nedir? Gündem
Adnan ne demek? Adnan isminin anlamı nedir?
2023’te 13 bin 334 kişi hafızlık icazetnamesi aldı Gündem
2023’te 13 bin 334 kişi hafızlık icazetnamesi aldı
Aç kalan ayılar arı kovanlarını parçaladı Gündem
Aç kalan ayılar arı kovanlarını parçaladı
Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı Gündem
Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı