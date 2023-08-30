Hollanda’da Türk gencini öldüren şüpheli kaçarken uçakta yakalandı

Hollanda'nın Lahey kentinde 28 Ağustos’ta İbrahim Demir’i öldürdüğü iddia edilen şüpheli, başkent Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı’nda bindiği uçağı kalkmadan dakikalar önce bir yolcu tarafından fark edildi ve polis tarafından gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Hollanda’da Türk gencini öldüren şüpheli kaçarken uçakta yakalandı

Hollanda basınının haberine göre Lahey kentine bağlı Orlandostraat’ta geçtiğimiz pazartesi günü yerel saatle 21.20 sıralarında silahlı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki İbrahim Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, bir görgü tanığı arabadan 5 el ateş edildiğini belirtti. Bir aile üyesi ise Demir'in daha önce bir çocukluk arkadaşıyla tartıştığını aktardı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelinin de Lahey’de yaşadığı tespit edildi. Ayrıca cinayet şüphelisinin kullandığı ihtimali üzerinde durulan bir araç da Rijswijk'teki Kooijweg bölgesinde yanmış halde bulundu.

UÇAKTA YAKALANDI

Hollanda basınına göre saldırının ardından kayıplara karışan şüpheli, dün akşam başkent Amsterdam’daki Schiphol Havalimanında İstanbul’a kaçmak üzereyken bindiği uçakta bir yolcu tarafından fark edildi. Uçağa çağrılan polisler şüpheliyi gözaltına alınırken, yalnızca avukatlarıyla görüşmesine izin verildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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