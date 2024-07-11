Hollandalılar ve İngilizler birbirine girdi. Sandalyeler havada uçuştu

EURO 2024’te yarı final mücadelesinde İngiltere Hollanda’yı 2-1 mağlup ederek finalde İspanya’nın rakibi oldu. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede gol perdesini açan Xavi Simmons, attığı harika golle Hollanda’yı 7. dakikada 1-0 öne geçirdi. Hollanda’nın attığı gol sonrası ilk yarının bitimine kadar oynadığı hücum futbolu ile dikkati çeken İngiltere, Harry Kane’in 18. Dakikada attığı penaltı golüyle skoru 1-1’e getirdi. İngiltere’yi finale taşıyan golü ise 90. Dakikada Ollie Watkins attı.

MAÇ ÖNCESİ ORTALIK BİRBİRİNE GİRDİ

Turnuva boyunca renkli görüntüler veren Hollandalı taraftarlar, İngiltere maçı öncesi İngiliz taraftarlar ile birbirine girdi. Hollandalı binlerce taraftar maç öncesi toplanarak stadyuma birlikte yürüdü. Sayıca daha fazla olan Hollandalılar, yine renkli görüntüler ortaya koydu.

Ancak bazı Hollandalı taraftarların İngilizler ile kavga ettiği ortaya çıktı. Hollandalı bazı taraftarlar restoranlarda maç saatini bekleyen İngilizlere saldırdı. Olaylar sırasında sandalyelerin havada uçuştuğu görüldü. Çıkan olaylarda yaralananların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.