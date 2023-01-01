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Hollanda futbolunun efsanesi Marc Overmars'tan kötü haber

Hollanda futbolunun önde gelen isimlerinden Marc Overmas hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 12:08
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Hollanda'nın ünlü ismi Overmars felç geçirdi

Hollanda futbolunun efsanesi Marc Overmars'tan kötü haber
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Hollanda futbolunun yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan, Ajax, Arsenal, Barcelona gibi takımlarda da oynayan Marc Overmars'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

49 yaşındaki ünlü futbol adamının felç geçirdiği bildirildi.

Ajax'ta 10 yıl futbol direktörlüğü yapan Overmars, Mart 2022'den beri Belçika ekibi Royal Antwerp'te çalışıyordu.

Royal Antwerp Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol Direktörü Marc Overmars  rahatsızlandı ve hafif bir felç geçirerek hastaneye kaldırıldı. Marc şu anda iyi durumda, ancak bir süre dinlenmesi gerekecek. Marc ve ailesi onun iyileşmesine odaklanıyor ve daha fazla yorum yapmak istemiyor. Royal Antwerp FC, Marc'a acil şifalar diliyor" denildi.

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