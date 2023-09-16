27 yıllık evlilik bitiyor. Hollywood'un gözde çifti boşanıyor

Hollywood'un gözde çiftleri arasında gösterilen Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness boşanıyor.

"YOLCULUĞUMUZ DEĞİŞİYOR"

Ortak bir açıklama ile ayrılacaklarını duyuran ünlü çift, "Harika sevgi dolu bir evlilikte karı koca olarak neredeyse 30 yılı birlikte paylaştık. Şimdi yolculuğumuz değişiyor ve bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik" dedi.

Açıklamanın devamında "Ailemiz her zaman en büyük önceliğimiz olmuştur ve öyle kalacaktır. Bir sonraki bölüme şükran, sevgi ve nezaketle başlıyoruz. Ailemiz tüm yaşamımızda bu geçişi sürdürürken gizliliğimize saygı gösterme konusundaki anlayışınızı büyük ölçüde takdir ediyoruz. Bu, ikimizin de yapacağı tek açıklamadır" denildi.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

54 yaşındaki Jackman ile kendisinden 13 yaş büyük eşinin Oscar ve Ava adında iki çocuğu bulunuyor.

"BİRLİKTE GÜZEL BİR AİLE YARATTIK"

Öte yandan Hugh Jackman, evliliklerinin 27 yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamış ve eşine şu sözlerle seslenmişti:

"Seni seviyorum Deb. Bugün 27. evlilik yıldönümümüz. 27 yıl! Seni çok seviyorum. Birlikte güzel bir aile yarattık. Ve hayat. Gülüşün, ruhun, cömertliğin, mizahın, arsızlığın, cesaretin ve sadakatin benim için inanılmaz bir hediye. Seni tüm kalbimle seviyorum."