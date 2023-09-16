27 yıllık evlilik bitiyor. Hollywood'un gözde çifti boşanıyor

X-Men serisindeki "Wolverine" karakteriyle şöhreti yakalayan Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness, 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

27 yıllık evlilik bitiyor. Hollywood'un gözde çifti boşanıyor

Hollywood'un gözde çiftleri arasında gösterilen Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness boşanıyor.

j0zgpt00s0cqpjjqitln3w.jpg

"YOLCULUĞUMUZ DEĞİŞİYOR"

Ortak bir açıklama ile ayrılacaklarını duyuran ünlü çift, "Harika sevgi dolu bir evlilikte karı koca olarak neredeyse 30 yılı birlikte paylaştık. Şimdi yolculuğumuz değişiyor ve bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik" dedi.

jvoseysl3kykbwhw0x-kzq.jpg

Açıklamanın devamında "Ailemiz her zaman en büyük önceliğimiz olmuştur ve öyle kalacaktır. Bir sonraki bölüme şükran, sevgi ve nezaketle başlıyoruz. Ailemiz tüm yaşamımızda bu geçişi sürdürürken gizliliğimize saygı gösterme konusundaki anlayışınızı büyük ölçüde takdir ediyoruz. Bu, ikimizin de yapacağı tek açıklamadır" denildi.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

54 yaşındaki Jackman ile kendisinden 13 yaş büyük eşinin Oscar ve Ava adında iki çocuğu bulunuyor.

b0b9nrrtl0iwxsjifmjrlq.jpg

"BİRLİKTE GÜZEL BİR AİLE YARATTIK"

Öte yandan Hugh Jackman, evliliklerinin 27 yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamış ve eşine şu sözlerle seslenmişti:

"Seni seviyorum Deb. Bugün 27. evlilik yıldönümümüz. 27 yıl! Seni çok seviyorum. Birlikte güzel bir aile yarattık. Ve hayat. Gülüşün, ruhun, cömertliğin, mizahın, arsızlığın, cesaretin ve sadakatin benim için inanılmaz bir hediye. Seni tüm kalbimle seviyorum."

Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Boynuz otu kalp yetersizliğine iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Boynuz otu kalp yetersizliğine iyi geliyor
MSB açıkladı. 31 hedef imha edildi Güncel
MSB açıkladı. 31 hedef imha edildi
Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 500 öğrenci alınacak Güncel
Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 500 öğrenci alınacak
Neymar'ın ilk maçında 7 gol atıldı Spor
Neymar'ın ilk maçında 7 gol atıldı
Fatih Portakal'a İYİ Parti'den 'küstah hadsiz' çıkışı. Sayın Portak siz gazeteci misiniz militan mısınız? Güncel
Fatih Portakal'a İYİ Parti'den 'küstah hadsiz' çıkışı. Sayın Portak siz gazeteci misiniz militan mısınız?
Boynuz otu yüksek tansiyona iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Boynuz otu yüksek tansiyona iyi geliyor
Polonya, Macaristan ve Slovakya’dan Ukrayna tahılına yasak Dünya
Polonya, Macaristan ve Slovakya’dan Ukrayna tahılına yasak