Tecavüzle suçlanan ünlü oyuncunun karısı boşanma davası açtı

Tecavüz suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan oyuncu Danny Masterson'a, eşi Bijou Phillips'dan boşanma davası geldi. Yargılanma sürecinde eşini yalnız bırakmayan Phillips, 12 yıllık evliliğini bitiriyor.

Tecavüzle suçlanan ünlü oyuncunun karısı boşanma davası açtı

That ’70s Show ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Danny Masterson geçtiğimiz günlerde tecavüzle suçlanmış ve sonunda da müebbet hapse mahkum edilmişti. Yaşananlar üzerine Masterson’ın eşi Bijou Phillips de boşanma davası açmaya karar verdi.

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Phillips, 12 yıllık evliliğini sonlandırmak için dava açtı. Masterson’ın iki tecavüz suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasından günler sonra boşanma davası açtığı ortaya çıktı.

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Mahkemenin internet sitesine göre, 43 yaşındaki oyuncu Phillips, pazartesi günü Santa Barbara Yüksek Mahkemesi’ne, 47 yaşındaki Masterson’la yaklaşık 12 yıllık evliliğini sona erdirmek için bir dilekçe verdi. Çiftin dokuz yaşında bir kızları var.

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