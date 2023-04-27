Holokost hükümlüsü en yaşlı Nazi, 102 yaşında hayatını kaybetti

Nazi döneminde Almanya’daki Sachsenhausen Toplama Kampı’nda Holokost sırasında işlenen suçlardan geçtiğimiz sene haziran ayında hüküm giyen SS muhafızı Josef Schütz 102 yaşında hayatını kaybetti.

Holokost sırasında işlenen suçlardan hüküm giyen en yaşlı kişi olarak bilinen Schütz, 1942 ile 1945 yılları arasında Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarındaki Sachsenhausen'de sırada 3 bin 500'den fazla mahkumun öldürülmesine yardım etmekten suçlu bulunmuştu.

Sachsenhausen’de gardiyan olduğunu her zaman reddeden Schütz, 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bir SS muhafızının belgelerinde adı ve doğum bilgileri bulunan Schütz, SS muhafızı olduğunu reddetmiş ve söz konusu dönemde Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Pasewalk kenti yakınlarında tarım işçisi olarak çalıştığını savunmuştu. Schütz, duruşması sırasında Alman mahkemesine, "Neden burada oturduğumu bilmiyorum. Gerçekten bununla hiçbir ilgim yok” demişti.

Yargılanması sırasında Sovyet savaş esirlerinin vurulmasında ve diğerlerinin Zyklon B gazıyla öldürülmesinde suç ortağı olduğuna karar verilen Schütz, Federal Adalet Divanı'na yaptığı itirazın sonucunu beklerken serbest bırakılmıştı.

GEÇTİĞİMİZ SENE İLK KEZ BİR KADIN NAZİ SUÇLARINDAN HÜKÜM GİYMİŞTİ

Öte yandan en son geçtiğimiz sene aralık ayında günümüzde Polonya topraklarında yer alan Stutthof kampında sekreter olarak çalışan ve o dönem 18 yaşında olan Irmgard Furchner, 11 bin 412 kişinin ölümüne yardım etmekten suçlu bulunmuştu. Nazi suçlarından yargılanan ilk kadın olan 97 yaşında olan Furchner, mahkeme tarafından 2 yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. (İHA)