Uludağ'da heyecanlı yarış

Türkiye’nin en eğlenceli kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, yenilenen konseptiyle bu sene de Uludağ’ı etkisi altına alacak. 2023 kışının en sıcak etkinliğinde daha önceki yıllardan farklı olarak kayakçılar kendi tasarladıkları kostümlerle yarışacak. 11 Şubat Cumartesi günü Uludağ Kuşaklıkaya Pisti’nde gerçekleştirilecek dev etkinlikte katılımcılar, yaratıcı kostümleriyle hem yarışı birinci bitirmeye hem de en eğlenceli kostüm ödülünün sahibi olmaya çalışacak.

Red Bull Homerun Bursa’yı ele geçirecek. 11 Şubat Cumartesi günü yüzlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkunu, Uludağ’da bir araya gelecek. Yarışmacıların 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaşacağı sonrasında da en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı Red Bull Homerun, kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoriden oluşacak. 2023 yılında önceki etkinliklerden farklı olarak yarışçılar kendi tasarladıkları kostümleriyle de birbirlerine meydan okuyacak. Kışın en sıcak etkinliğinde en eğlenceli kostüm ödülü de sahibini bulacak.

Farklı ve unutulmaz bir kış sporu deneyimi yaşamak isteyenlerin katılacağı Red Bull Homerun’da her kategorinin kadın ve erkek birincilerine de sürpriz ödüller verilecek.

Türkiye’de ilk kez 2020 yılında gerçekleştirilen Red Bull Homerun; Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken’de kayakseverleri bir araya getirmişti. Tüm kayak merkezlerinde aynı anda gerçekleştirilen etkinlikte kadın ve erkeklerde şampiyonlar sürpriz ödüllerin sahibi olmuştu.