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Hong Kong da Fed'i izledi: Gösterge faiz oranı 25 baz puan artırıldı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) hafta içinde politika faiz oranını 25 baz puan artırmasının ardından ABD dolarına bağlı kur rejimi nedeniyle gösterge faizinde aynı oranda artışa gitti.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 06:36
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Hong Kong da Fed'i izledi: Gösterge faiz oranı 25 baz puan artırıldı

Hong Kong da Fed'i izledi: Gösterge faiz oranı 25 baz puan artırıldı
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Bölgenin defakto merkez bankası niteliğindeki Hong Kong Para Otoritesinden (HKMA) yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının 25 baz puan artışla yüzde 5,25'e çıkarıldığı bildirildi.

ABD Merkez Bankası, 22 Mart'ta, kısa dönemli politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 4,75-5 aralığına yükseltmişti. Fed'in bu yıl aldığı ikinci faiz artırımı kararının ardından faiz oranı 16 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Fed, şubat ayında 25 puanlık faiz artışı gerçekleştirmiş, HKMA, Fed'in kararını izleyerek gösterge faiz oranını aynı oranda yükseltmişti.

Hong Kong bankaları artışa rağmen asgari kredi faiz oranlarını değiştirmedi. Merkez bankasının bulunmadığı özel idari bölgede para basma görevini yerine getiren üç büyük bankadan HSBC ve Bank of China, en düşük yıllık kredi faizi oranı 5,625'te, Standard Chartered ise 5,875'te tuttu.

Hong Kong'un para birimi Hong Kong dolarının 1983'te ABD doları çıpasına bağlanmasından bu yana bölge, para politikasında Fed'in adımlarını takip ediyor. (AA)

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