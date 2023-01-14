Hopa SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Hopa Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı, bünyesinde koordinatör olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. Vatandaşı Olmak
18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak
Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan şartını sağlamak,
Başvuru tarihinden itibaren son bir yıldır Hopa ilçesinde ikamet ediyor olmak,
Kamu hakkından mahrum bulunmamak
Bayan Personel Tercih edilecektir.
GEREKLİ BELGELER
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Diploma
1 Adet Vesikalık Fotoğraf
Çalışmasına Engel Olmayacağını Gösterir Sağlık Kurulu Raporu
Adli Sicil Kaydı
Aile Kayıt Örneği
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.