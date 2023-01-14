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Hopa SYDV geçici işçi alacak

Hopa Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı, bünyesinde koordinatör olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 17:01
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Hopa SYDV geçici işçi alacak

Hopa SYDV geçici işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Hopa Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı, bünyesinde koordinatör olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. Vatandaşı Olmak

18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak

Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan şartını sağlamak,

Başvuru tarihinden itibaren son bir yıldır Hopa ilçesinde ikamet ediyor olmak,

Kamu hakkından mahrum bulunmamak

Bayan Personel Tercih edilecektir.

GEREKLİ BELGELER

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Diploma

1 Adet Vesikalık Fotoğraf

Çalışmasına Engel Olmayacağını Gösterir Sağlık Kurulu Raporu

Adli Sicil Kaydı

Aile Kayıt Örneği

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