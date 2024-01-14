Horlayan kedinin komik anları izleyenleri güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Horlayan kedinin komik anları izleyenleri güldürdü
Kediler komik videolarıyla izleyenlerin kalbini çalmaya devam ediyor.

Sahibi tarafından horlarken videoya kaydedilen görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı

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