Hostesten skandal paylaşım. Yolcuyu böyle taklit etti kapının önüne koyuldu

British Airways'te kabin memuru olarak görev yapan görevli ırkçılık yaptıkları iddiasıyla kovuldu. Nedeni ise yaptığı paylaşım. Asyalı yolcuyu elini gözlerine götürerek, taklidini yapan kabin memurlarının işlerine son verildi.



Uzakdoğu seferlerinden birinde içecek siparişi veren Asyalı bir kadını taklit eden ve bununla alay eden iki kabin memurunun cezası ağır oldu. Asyalı yolcuyu ellerini gözlerine götürerek, taklit eden iki bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca olanlar oldu. Bir sonraki sefer için otelde yatıda oldukları sırada çekilen görüntülerin yayınlanmasının ardından tepkiler yağdı.



Irkçı paylaşımın ardından British Airways, iki kabin memurunun işten çıkarıldığını duyurdu. İngiliz hava yolu 'Böyle bir durumu kabul edemeyiz. Irkçılığı reddediyoruz' açıklamasını yaptı.