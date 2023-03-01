Alperen Şengün'ün koçu Silas'tan flaş açıklamalar: Öğrenme süreci devam ediyor

NBA’deki temsilcimiz Alperen Şengün, bu sezon Houston Rockets formasıyla etkileyici bir performans sergilerken son günlerde farklı bir şekilde gündeme gelmişti.

24 DAKİKADA TAMAMLAMIŞTI

20 yaşındaki milli oyuncu, Golden State Warriors ve Portland Trail Blazers karşılaşmalarında son çeyrekte oyuna girmemiş ve maçları 24 dakika ile tamamlamıştı.

"ADAM DEĞİŞİMİ YAPAMIYOR"

Bu tercihiyle çok konuşulan Rockets koçu Stephen Silas, bunun sebeplerini basın toplantısında Jackson Gatlin’e açıkladı: “Sahada beş oyuncu var. Dört oyuncuya çeşitli ayarlamalar yapabilirsiniz ama 5 numara için belirli bir strateji vardır. Alperen taktiksel açıdan pek esnek değil.

Farklı savunma stratejilerini oynamaya uygun değil. Adam değişimi yapamıyor. İkili oyunlarda kısaya ikili sıkıştırma götüremiyor.

Belki ileride bu seviyeye gelecek ama henüz buna uzak. Ve eğer karşıda Damian Lillard, Klay Thompson gibi isimler varsa savunmada bazı ayarlamalar yapmanız gerekiyor.

Bu yıldızlara daha fazla savunma baskısı uygulayabilmek için adam değişimine, ikili sıkıştırmaya daha elverişli olan oyuncuları sahaya atmalıyım.”

"ONU CEZALANDIRMAK GİBİ BİR NİYETİM YOK"

Alperen Şengün'ün öğrenme sürecine değinen Stephen Silas; “Alperen’in öğrenme süreci devam ediyor. Geçen Portland maçının ilk bölümünde onu Matisse Thybulle ile eşleştirdim. Böylece ikili oyunlara dahil olmasının ve bire birde kalmasının önüne geçtim. Fakat 5 numaranın görevi, savunmanızın merkezinde yer almaktır. Bunun hakkında onunla bazı konuşmalarımız oldu. Onu cezalandırmak gibi bir niyetim yok ama Dame, Klay gibi rakipler olduğunda sahaya dokunuşlar yapmak gerekli. Alperen’i sahada tutacaksam ikili oyunlarda onu daha içeri gömülü kullanmak veya çıkışta bu oyuncularla baş başa bırakmak zorundayım. Bu hem onun için hem de diğerleri için adil olmaz. Rakiplerin onun yanından geçmesine veya üstünden şut bulmasına göz yummak demek oluyor.”

"ONA ÇOK FAZLA BASKI UYGULAMAK İSTEMİYORUM"

Alperen Şengün'ün henüz genç olduğunu ifade eden tecrübeli koç Silas; “Evet, Lillard herkesin üstünden atabilen bir oyuncu ama benim görevim rakibin opsiyonlarını kısıtlamaya çalışmak. Jabari Smith ile adam değişimi yapmak, Usman Garuba ile ikili sıkıştırma götürmek veya Boban Marjanovic ile alan savunması yapmak gibi… Henüz genç bir kadroyuz. Geçen gün onlarla Nikola Jokic’in ikili oyun savunması hakkında konuştuk. Jokic bu konuda kariyeri ilerledikçe daha da gelişti ama Alperen daha 20 yaşında. İkinci yıl oyuncusu. Bunu anlıyorum. Fakat 82 maçın 1 veya 2 tanesinde böyle bir değişiklik yapabileceksem bunu yaparım çünkü ona çok fazla baskı uygulamak istemiyorum. Bu onu daha iyi hale getirecek.”