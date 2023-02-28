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Altınbaşak otu hangi hastalıklara iyi geliyor

Altınbaşak otu özellikle böbrek rahatsızlığı çekenlerin şifa kaynağı. İşte Altınbaşak otunun faydaları…

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 06:49
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Altınbaşak otu tam bir idrar söktürücü

Altınbaşak otu hangi hastalıklara iyi geliyor
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Altın Başak otu böbrek yetmezliği hastalarını yakından ilgilendiriyor.
İdrar yolları iltihabında mükemmel başarı sağlıyor. İdrar artırıcı özelliği var.

ALTINBAŞAK OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

- Mide asidini dengeleyerek ülser ve reflü oluşumlarının önüne geçer. Özellikle mide yaralarının ilerlemesini engeller. Sindirim problemlerinden en yaygın olanı gaz sıkışmasıdır. Bu da karın ağrısına mide bulantısına neden olur. Altınbaşak otu bu hastalıklara fayda sağlar.

- Egzama ve varis gibi cilt problemlerinde etkili olan altınbaşak otu, kontrollü tüketilmesi tavsiye edilir. Aksi halde fazla tüketilen altınbaşak otu yan etkilere neden olur.

- Altınbaşak otunun içinde flavon ve sponin maddelerinden oluşan P vitamini bulunmaktadır. Bu maddeler özellikle mesane ve böbrek hastalıklarına zemin hazırlayan durumları engeller. Güçlü bir iltihap söktürücü etkiye sahip olduğundan idrar yolu ile vücuttan atar.

ALTINBAŞAK OTUNUN ÇAYI NE İŞE YARAR

- Ani başlayan kalp çarpıntısı bir diğer adıyla asabi çarpıntı, sinirlerden ve kan akışından kaynaklı yaşanan bir sağlık problemidir. Yapılan araştırmalarda aniden ortaya çıkan bu sağlık sorununu yatıştırmada etkili olan otun altınbaşak olduğu ortaya çıkarılmıştır.

- Günümüzde yaşlılara oranla gençlerde daha sık görülen kalp damar hastalıkları için fayda sağlar. Damar duvarlarının sertleşmesinin önüne geçer. Ayrıca besin atıklarının kan yolu ile damarları tıkanması engellenir.

- Kronik uykusuzluk, stres ve çalışma koşullarına bağlı günümüzde giderek artmaktadır. Bu da vücudun fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Uykusuzluğa iyi gelen birçok doğal bitki vardır. Altınbaşak otu da bu otlardan etkili olanlar arasında yer alır.

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