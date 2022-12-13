﻿Belirti göstermiyor. Ciddi hastalıklara sebep oluyor. Prof. Dr. Ateş Karateke uyardı

Habertürk’te yer alan bilgilere göre, Prof. Dr. Ateş Karateke cinsel yolla bulaşan HPV hastalığının görülme oranını arttığını açıkladı.HPV (Human Papilloma Virüsü), çoğu kişide herhangi bir soruna sebep olmazken belli türleri kişide genital siğillere veya kansere yol açabiliyor.

HPV GÖRÜLME ORANI ARTIYOR

Karateke, “İstanbul'da HPV DNA testiyle yapılan taramalara göre, taranan kişilerin yaklaşık yüzde 8.9'unda HPV pozitif bulundu. HPV'nin 14 yüksek riskli onkojenik türlerinden bir tanesi tarama yapılan popülasyonun yüzde 8.9'unda pozitif çıktı. Bu oran, yıllara bağlı olarak artmaktadır. Taramaya 2012-13-14 yılında başladığımızı kabul edersek bunun gittikçe artan bir oranda olduğunu söyleyebilirim.” Dedi.

NELERE YOL AÇIYOR?

Karateke HPV’nin nelere yol açtığıyla ilgili, “HPV'nin 200 tipi bulunuyor ve 6-11 tipi genital bölgede siğil (kondilom) yapabiliyor. Kanserleşmiyor ama hastanın ve çevresinin yaşam kalitesini çok bozuyor. Yüksek riskli olanlar ise kansere yol açıyor.” Açıklamasında bulundu.

BELİRTİLER

Belirtileri açıklayan Karateke, “HPV'nin neden olduğu siğili gözle görebiliyoruz ama HPV ciddi bir lezyon yapana kadar belirti vermiyor. Dolayısıyla tarama testlerinin önemi burada devreye giriyor. Virüs kanda gezmediği için kandan yapılan herhangi bir testle yakalanamıyor. Virüs direkt gireceği hücrenin içine giriyor ve eğer yeterli ortamı bulursa orada gelişerek hücreyi kanserleştirebiliyor.” Şeklinde anlattı.

KANSER RİSKİ

Devamında Kareteke şunları açıkladı:

HPV bulaşan kişi kesin kanser olacak diye bir şey yok. HPV bulaşan 1000 kadından sadece bir tanesinde kanser gelişebilir.

NASIL ÖNLEMLER ALINMALI

Tüm dünyada smear testiyle, hücrelerdeki değişim tespit ediliyor; fakat smear'de bir problem var. Şöyle ki; HPV'nin ciddi bir şekilde lezyon yaptığı 100 kişi olsun karşımızda, yaptığımız smear testiyle bunun sadece 60-65’ini yakalayabiliyoruz. Diğer 35-40 kişiye de ‘İyisiniz seneye veya 2-3 sene sonra tekrar smear yapalım’ diyoruz. Dolayısıyla daha duyarlı ve tüm bu olguları yakalayacak HPV DNA’sı denilen bir testimiz var. Biz artık rahim ağzı (serviks) kanseri taramasını HPV DNA’sıyla ülkemizde yapıyoruz. Kansere yol açan 14 tipin DNA’larını araştırıyoruz. Eğer bulursak hangi HPV türünün kişiyi (kadın-erkek fark etmeksizin) enfekte ettiğini söyleyebiliyoruz. Günümüzde artık taramaları genelde HPV DNA’sıyla yapıyoruz. Bu endüstriyel bir kit olduğu için bir anda çok fazla kişiyi de değerlendirebiliyoruz.

HPV NASIL BULAŞIYOR

HPV yüzde 100 cinsel yolla bulaşır diyemeyiz ama genelde cinsel yolla bulaşıyor. Cinsel yol dışında bulaştığına dair veriler de var. Örneğin, rahibelerde bile HPV DNA’sı görülebiliyor. Genelde cinsel yolla bulaşan virütik bir hastalık ancak mutlak diye bir şey yok.