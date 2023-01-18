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İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 17:51
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Hrant Dink'i anma programları dolayısıyla İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Şişli'de Dink'in ölümünün 16. yıl dönümü nedeniyle yapılacak anma programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince saat 11.00'den itibaren, Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy İstikametine), Ergenekon Caddesi (Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine), Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişinden) ve Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergah olarak ise Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilecek.

Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametini, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametini kullanabilecek.

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