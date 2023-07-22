HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na saldırı: 1 ölü 1 yaralı

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda il başkanı Salih Demir yaralandı, il sekreteri Sacit Pişkin ise yaşamını yitirdi. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına aldı.

KAYNAK: DHA
HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, il binasına girerek HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişkin'e yönelik bıçaklı saldırı düzenledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İl başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişkin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İl Sekreteri Sacit Pişkin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, İl Başkanlığı önünde geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)

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