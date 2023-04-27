HÜDA PAR Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Mansur Yavaş 'Şeref madalyasıdır' dedi

Cumhur İttifakı’nın ortaklarından HÜDA PAR, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu.



Gerçek Gündem’de yer alan habere göre, Yavaş'a yapılan suç duyurusunun ardından Ankara Adliyesi önünde genel başkan Zekeriya Yapıcıoğlu adına suç duyurusunda bulunduklarını belirten HÜDA PAR avukatlarından Ömer Salih Yemez, "Ankara halkına hizmet etmesi için seçilen ve bu doğrultuda çalışması gereken sözde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş, 19 Nisan 2023 tarihinde Sinop mitinginde sarf etmiş olduğu 'Terörist teröristtir; bunun PKK'lı, HÜDA PAR'lı ayrımı olmaz… Hepsine de karşıyız hepsinin de kökünü kazırız' sözleri ile, HÜDA PAR'ı bir terör örgütüyle birlikte anarak ve bir terör örgütü gibi yansıtarak HÜDA PAR'a gönül vermiş on binlerce insanımızı hedef göstererek halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlemiştir." dedi.



MANSUR YAVAŞ: "ŞEREF MADALYASIDIR"

Suç duyurusuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ise "Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır. 15 Mayıs’ta bu şeref madalyasıyla iktidara geleceğiz. Milletimizin değerleriyle kavga eden kim olursa olsun mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecektir." dedi.