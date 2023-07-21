HÜDA PAR'dan skandal laiklik çıkışı. Gaffar Okkan ve 5 polisi şehit eden Hizbullah'ın uzantısını AKP meclise taşımıştı

Cumhur İttifakı ortaklarından ve Gaffar Okkan ile 5 polisi şehit eden Hizbullah terör örgütüyle bağlantısı tartışılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı bir TV programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yapıcıoğlu, Laiklik ve karma eğitim hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karma eğitim dayatmasından vazgeçilmesi gerektiğini savunurken bazı skandal açıklamalara imza attı.

Yapıcıoğlu'nun konuşmalarından bazı detaylar şöyle;

“LAİKLİK İLE MİLLETİN SIKINTISI VARDIR”

*Laiklik ile milletin sıkıntısı vardır, çünkü bu millet laikliğin nasıl uygulandığını görmüştür. Laiklik bu memlekette, din düşmanlığı olarak uygulanmıştır. Laiklik bu memlekette; milletin kılığına, kıyafetine Kur'an'ına, ezanına, namazına, camisine, iş hayatına, eğitim hayatına karışmıştır.

*Millet, inancını yaşama yönelik talep dile getirildiğinde birilerinin, ‘laiklik elden gidiyor' diye bağırıp çağırdığını milletin bütün özgürlük alanını sadece bu kelimelerle sınırlamaya çalışanları da görüyor ve ibretle onları seyrediyor.

*Milletin tarihine cahil, örfüne yabancı, inancına düşman, ama kendisini asıl olarak gören azgın bir azınlık var. O azgın azınlık laikliği sürekli bir silah olarak kullanıp; kendi inancını yaşamaya çalışan, ibadetini yerine getirmeye çalışan özellikle mütedeyyin Müslümanlarla uğraşıyorlar.

*Ama bir rahibenin kılık kıyafeti onları tiksindirmez. Böyle bir anlayışla bizim ve milletimizin elbette ki sorunu vardır.

“KARMA EĞİTİM DAYATMASINDAN VAZGEÇİLMELİDİR”

Birçok ülkenin karma eğitim modelinden vazgeçtiğini belirten Yapıcıoğlu, “Bugün bütün dünyada karma eğitimin zararları tartışılıyor görülüyor. ‘Biz karma eğitimi getirdik. Bu sistemle kadın ve erkek eşitliğini sağlayacaktık ama kız çocukları daha fazla ezilir oldu, istismar edilip daha fazla saldırılara maruz kaldılar. Öyleyse acaba biz kız çocuklarımıza yapmış olduğumuz bu haksızlıktan nasıl döneriz, nasıl tekrar bu okulları ayıralım’ diye tartışıyorlar.” dedi.

“KARMA EĞİTİM EN FAZLA KIZ ÇOCUKLARINA ZARAR VERİYOR”

Dünya ülkeleri karma eğitim modeline son verirken, Türkiye'deki karma eğitim dayatmasını yapanların ideolojik davrandığını savunan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

*Onlar tartışırken bizimkiler tartışma ihtiyacı bile duymuyorlar. Çünkü tamamen ideolojik nedenlerle karma eğitimi savunuyorlar, halen de aynı çizgideler.

*Birisi ‘yahu şu karma eğitim modelini çokça dayattınız, zorunlu hale getirdiniz, ama biz bundan çok fayda elde edemedik, gelin bunu tartışalım.' dediğinde yada ‘kendi çocuğunu karma eğitime göndermek isteyen varsa o şekilde göndersin, ama öte tarafta kendi kız çocuğunu ya da erkek çocuğunu karma olmayan; kız çocuğunu kız, erkek çocuğunu erkek okuluna göndermek isteyen varsa onların bu tercihine de saygı duyalım; ya da deneyelim, bakalım eğitimde başarı oranı yükseliyor mu, pedagojik olarak?

*Bu daha iyi mi daha kötü mü bunu ölçelim?' derse, buna karşı bilimsel hiçbir şey söylemezler. Sadece ‘vay yobazlar sizi, bu yaptığınızda laikliğe aykırıdır! Asla biz size bunu yaptırmayacağız!' diyorlar.

*Bunlar da işte kendine demokrat, bilimselci diyorlar ya da bilimsel çalışmalara değer veren dogmatik olmayan kişiler olarak kendilerini tanıtıyorlar. Ama kendi kafalarındaki dogma, attıkları sloganlardan dolayı o kadar kalıplaşmış ki, onlara bir şey anlatamazsınız. Anlatsanız da kulakları kapalı olduğu için sizi duymazlar.

*Duysalar da siz söylediğiniz için asla anlamak istemezler, anlasalar bile, haksız olduklarını yüzde yüz görseler bile, ideolojik saiklerinden dolayı daha fazla gürültü çıkararak, sizin sesinizi bastırmak isterler ki, başkaları tarafından sizin sesiniz duyulmasın.

*Halbuki şu ilmi bir hakikattir ki; karma eğitim en fazla kız çocuklarına zarar veriyor. Mesela haylaz bir erkek çocuğunun durulması için yanına bir kız çocuğu oturturlar. Kız çocuğunun ne olacağını düşünmezler. ‘Hele bir o erkek çocuk uslu olsun da yanına bir tane kız çocuğunu ona kurban edelim' derler. Karma eğitimin özcesi budur.

JAPONYA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Karma eğitimden vazgeçilmesi gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, Japonya'nın da karma eğitimi sürdürmediğini şu sözlerle anlattı.

*Örneğin Japonya İslami hassasiyetlerinden ya da laiklik karşıtlığından dolayı mı kız okulları açıyor? Pek çok ülkede bu var.

*2012 yılında partimiz kurulduğu zaman yazdığımız parti programımızda yer alan şöyle bir husus var: Diyoruz ki; isteyen kendi çocuğunu sadece erkeklerin ya da sadece kızların okuduğu okula gönderebilmelidir.

*Karma eğitim dayatmasından vazgeçilmelidir. Karma eğitimi herkese dayatmayın kardeşim! Şu anda ‘Kız İmam Hatip ve Erkek İmam Hatip okulları' var. Lise okuduğum döneme kadar da ‘Meslek Liselerinde' kızlar ve erkeklerin okulları ayrıydı.