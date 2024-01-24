Gaffar Okkan şehit edildiği akşam Uğur Mumcu suikastının katillerini açıklayacaktı. Gaffar Okkan’nın katillerinin destekçileri Meclis’te

Sekiz yıl arayla 24 Ocak'ta alçakça katledilen usta gazeteci Uğur Mumcu ve Diyarbakır eski Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ölüm yıldönümlerinde anılıyor.

Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu, Ali Gaffar Okkan ise 8 yıl sonra 24 Ocak 2001''de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden valilik binasına giderken pusuya düşürülerek şehit edilmişti.

24 Ocak 2001 yılında şehit edilen eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın en büyük hayali kendisinden sekiz yıl önce yine 24 Ocak tarihinde evinin önünde katledilen usta gazeteci Uğur Mumcu’ya yapılan suikast olayını çözmekti.

Okkan öldürülmeden birkaç gün önce Uğur Mumcu’nun kardeşi Ceyhan Mumcu’yu arayıp 24 Ocak’ta suikastle ilgili çok önemli bilgileri paylaşacağını söylemişti.

Uğur Mumcu’nun ağabeyi Ceyhan Mumcu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir söyleşide Yeniçağ’ın gündeme getirdiği söz konusu haberini doğruladı.

“Gaffar Okkan Uğur Mumcu’yu çok seviyor ve önemsiyordu. O dönem faillerinin bulunması için operasyon başlatılmıştı. Diyarbakır’da Uğur Mumcu anması yapmak için bana ulaşmıştı. Eşiyle görüşmemizde ‘Uğur Mumcu’yu anma gününde cinayeti çözdüm, dünya polis tarihine geçeceğim.’ diye büyük bir sevinçle güne başladığını söyledi. Gaffar Okkan da Diyarbakır halkı tarafından çok seviliyordu.”

''UĞUR MUMCU’YU CIA VE MOSSAD ÖLDÜRDÜ''

Ceyhan Mumcu şu ifadeleri kullanmıştı:

“O günden beri ısrarla sürdürülen bir yanlış, Uğur Mumcu’yu İran’ın öldürdüğü iddiasıdır. Uğur Mumcu’nun İran’a eleştirisi dahi yoktu. Öte yandan bir olayı aydınlatırken kime yaradığına bakmak gerek. Uğur Mumcu son dönemlerinde MOSSAD’ın PKK’ya para yardımı yaptığına dair önemli belgelere ulaşmıştı, onları yayımlayacaktı.

Sağ-Sol çatışmalarında kullanılan silahların NATO menşeili olduklarını tespit etmişti. CIA’nın kirli işler dairesi başkanlığı hem kendisiyle uğraşan Uğur Mumcu’dan kurtuldu hem de Türkiye-İran arasında gerginlik yarattı. ABD’ye dokunan olmadı.”