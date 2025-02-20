Hüda Parlılar Siyonistlere hizmette ABD’yle yarışıyorlar.

Çok iddialı söz değil mi?

Evet aynen öyle... Türkiye’den ayrışmanın hesabını yapanlar, geçmişte dolaylı dolaysız Sovyet Rusya’nın hizmetindeydiler, Sovyetler Birliği belasını buldu, rejim yıkıldı.

Şimdi ise, sağı solu bir oldu ABD/Siyonistlerin hizmetine girdi.

Masum isteklerle yola çıkılır. Yekten Türkiye parçalansın, diyemezler herhâlde.

Hüda Par kendisinden bekleneni yaptı. PKK’ya var da bizi yok mu, demeye getirdi. Parçalanmanın taşlarını döşemeye başladı.

“Masum” isimleri de aralarına kattılar. PKK gibi Diyarbakır’ı merkez yaparak, Türkiye’yi bölme egzersizine girdiler.

Irak sınırı ötesinde, Suriye sınırı ötesinde, silahlı gruplar asıl kimden destek alıyorlar? ABD’den, Siyonistlerden değil mi?

Siyonistlerin Arz-ı Mev‘ûd’unu asla unutmamalıyız. Kendilerince Türkiye’den ayrıştırmak istedikleri sınırların tamamı Siyonistlerin sahiplendiği topraklar.

Hüda Parlılar güya İslâmcı. Neden farklılaşmayı isterler? Neden bölünmenin kapısını aralarlar?

Diyarbakır’daki toplantıları tartışılıyor. Asıl tavır Saray’dan geldi. Tavrı koyan da bir eski komünist. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum.

Yeri geldi kendisini tenkit ettik. Yanlış söylerse elbette karşısındayız, doğruyu söylerse beraberiz.

Hüda Parlıların 15 maddelik Türkiye’yi parçalama bildirisini sıralayamayacağım. Mehmet Uçum “doğruları” sıralayarak Hüda Par’ı boşluğa düşürüyor.

Hüda Parlıların Diyarbakır’da düzenledikleri toplantının adı “Kürt Meselesine İnsanî Çözüm”.

Talep ne kadar masum değil mi? Komünistlerin kurduğu PKK da başta benzer sözler ediyordu.

PKK’nın siyasî uzantılarının toplanma merkezi de Diyarbakır.

Toplantıya davet edilenlerin listesine bakıyorsunuz, çoğu İstanbul’dan, Ankara’dan gelme.

Neden Ankara’da veya İstanbul’da toplanılmıyor?

Maksat çok açık.

Mehmet Uçum’un şu sözlerine var mı itiraz eden?

“Terör sorununun kökten ortadan kaldırılması için başlatılan yeni dönemi istismar edenler hadsizlikte zirve yaptılar. Türkiye’yi bölme hedefli Emperyalist dış Kürt sorunu projesini referans alıp güya insani çözüm çalıştayı yapanlar sonuç bildirgesiyle açıkça ve arsızca Türkiye'nin bölünmesinden yana olduklarını ilan ettiler.

Terör diyemeyen, terör örgütüne karşı çıkamayan bu grup iki millet, iki vatandaşlık, iki eğitim dili, hatta iki resmi dil ve iki ülke diyerek Türkiye düşmanlığını ve bölünme niyetlerini ortaya döktüler. Cumhur İttifakından nefret edenlerin ve AK Partili görünenlerin de içinde yer aldığı ama insani olmadığı kesin, bu 'bölünme çözümü çalıştayı' terörsüz Türkiye için başlatılan yeni döneme ihanettir. Hele İslam'ı istismar ederek referans yapan ve bu bölünme projesine dayanak üretme çabaları ile Cumhuriyetin esaslarına düşmanlıkları ise tam bir alçaklıktır.

Ne yaparsanız yapın Terörsüz Türkiye pazarlıksız, kayıtsız ve şartsız gerçekleşecektir. Terörsüz Türkiye'ye geçildiğinde de Milli Devletin esaslarını; Cumhuriyet, Üniter Yapı, Türk Milleti, Türk Vatandaşlığı ve Türkçeyi, Türk Bayrağını ve İstiklal Marşını kimse tartışmaya açamayacaktır. Cumhuriyetle kazanılan Milli Devleti tartışmaya açmak ve beka sorunu çıkarmak kimsenin haddi değildir. Buna asla geçit verilmeyecektir...”

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PKK’ya karşı da aynı sözleri söyledi mi, bilmiyorum CHP’nin genel başkanı Özgür Özel Hüda Par’ın, Diyarbakır toplantısına fena yüklendi:

“Hüda Par, hafta sonu Kürt sorunu çalıştayı yapmış. Kürt sorununu Hüda Par’ın yarattığı zeminde tartışmaya kalkarsak bu parti kendini inkâr etmiş olur.

Hüda Par, domuzbağcıların partisidir. Hüda Par, kadına şiddetin simgelendiği, vücut bulduğu partidir. Hüda Par, ‘bekar kadınları sahiplendirmek lazım’ diyebilen bir partidir.

Hüda Par, bayrağa karşıdır, devlete karşıdır, Atatürk’e karşıdır. Hüda Par, demokrasiden yararlanıp demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.”

Özgür Özel’in sözlerinde arıza yok değil. “Kürt sorunu” dediğin an, “yıkıcılar”la hizalanırsın. Sözdeki maksat ne olursa olsun “etnisite” adı verilerek bir “mesele”den bahsedilirse, o meselenin nereye çıkacağını asla kestiremezsiniz.

Yenilen haklar vardır. Bu haklar teslim edilir.

Etnisete araştırmaları yapılır mı? Elbette yapılır, dil üzerine tartışma açılır mı? Elbette açılır. Önce iyi niyet esas, dirlik esas ve ilim esas.

Şunu açık söyleyeceğim Hüda Par’ın fikirleri PKK’cıların fikirlerinin de ötesinde.

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Hüda Parlıların arızalarından geçmişte bahsettik. “Anayasa’nın 4. maddesiyle dertleri ne?!” başlıklı yazımız da buraya alıyorum.

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Anayasa’nın 4. maddesiyle dertleri ne?!

Biri çıkmış “Anayasa’nın 4. maddesi kaldırılsın.” diyor. İlk üç maddeyle problemin yoksa, dördüncü maddenin kalkmasını niye istiyorsun be adam!

“Biri” dediğim, Türkiye Hizbullahçılarının avukatı, şimdi Ak Parti’nin kanatları altında TBMM sıralarında oturan Zekeriya Yapıcıoğlu. Kendisinden çok emin. Halkı da ahmak yerine koyuyor... Ne demişti:

“Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar, biz, anayasanın 4’üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasa’nın 4. maddesi olmasın diyoruz. Anayasa’da değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir.”

Hizbullah’ın avukatına sormak lâzım... Madem, dördüncü maddeyi kaldırıyorsan, mutlaka değişmesini istediğin bir şey vardır. Neyi değiştirmek istiyorsun? Onu söyle diyeceğim ama geveleyip duracak şimdi. Ben söyleyeyim neyi istediğini: “Türk”ü silmek. Daha önce “Türk” silmek istediğini açık söylemişti. (Aşağıda okuyacağız.)

Zekeriya! Seni TBMM’ye taşıyan Ak Parti’nin bazı adamları, “Zinhar ilk dört madde değişmeyecek!” diyor. Onların şimdilik derdi, “tek adam” rejimini Anayasa’ya sokmak. Sonra senin istediklerin de sökün edecek. Hiç şüphen olmasın. Geçmişte, senin dediklerinin aynısını söylemişlerdi zaten.

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“Ha HDP ha Hüda Par... Al birini vur ötekine!” başlıklı yazımızın bir bölümünü vereceğim. Zekeriya’nın asıl ne istediğini kendi dilinden burada okuyacaksınız:

“Hüda Par’ın cafcaflı ‘2023 Seçim Vizyonu’ başlığı altında açıkladığı seçim beyannamesinde ‘Hukuku olmayan ve bu sebeple sözde kalan Türk-Kürt kardeşliğinin adalet temelinde dil, kimlik ve bölgesel kalkınmışlık farkının ortadan kaldırılması suretiyle gerçek anlamda tesis edilmesi için, HÜDA PAR Meclis'te olmalıdır.’ deniyor.

Araya bir etnik ad katılmışsa bilinmeli ki, asıl maksat o etnik kimlik üzerinden yürümek, ülke bütünlüğüne kastetmektir.

Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun bayrağımız için ne dediğini bir daha hatırlatayım:

‘Biz, eşit vatandaşlık istiyoruz. Bu bayrak hepimizin bayrağı olsun istiyoruz, bizim bayrakla problemimiz yok. Ama bu bayrağın ismi ‘Türk Bayrağı’ dediğinizde Kürt diyecek ki benim bayrağım nerede? Niye Türk bayrağı... Benim bayrakla kavgam yok, herhangi bir problemim yok. Ama, bayrağın ismi bana problemli geliyor. Neden Türkiye bayrağı değil de Türk Bayrağı deniyor?’

Bayrakla oynayan, toprakla da etnisiteyle de oynar; Türkiye bütünlüğüyle alâkası olamaz. Adam herhâlde, mevcut şartlarda, biz ayrılmak istiyoruz, diyecek değil.

HÜDA PAR Genel Başkanı: ‘Türkiye Cumhuriyeti'ne göre Hizbullah terör örgütü olabilir ama bana göre terör örgütü değil.’ demiş, zamirindekini dışa vurmuştu.

‘Irak’la olan sınırlar sunî sınırlardır. Ne Kürtler ne Türkler tarafından kararlaştırılmış sınırlar değil. Bu sınırlar çizilirken Kürtler bölünmüştür. Ama şu anda Irak Kürdistanı, Türkiye Kürdistanı, Suriye Kürdistanı ve İran Kürdistanı diye farklı parçalar vardır. Bu da bizim bölgemizin gerçeğidir. Gücümüz olsa da bu sınırları kaldırabilsek." diyen de Zekeriya Yapıcıoğlu.

(Bence de kaldırılmalı, Turan'a dâhil edilmeli. Ama adamın maksadı başka.)

Zekeriya ve adamları Ak Parti'nin sırtında TBMM'ye girecekler, takiyye yapacaklar, suret-i haktan görünecekler, TBMM'de olmanın imkânlarıyla bölücü/yıkıcı hedeflerine dört nala koşacaklar. (Ha HDP ha Hüda Par... Al birini vur ötekine!”, Yeniçağ, 19 Nisan 2023)

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Biri sosyalist, biri kendince İslâmcı ama ikisi de temelde etnikçi. Yeter ki, bütünden bir parça koparılıp “köpekler”in önüne atılın. Köpekler nasıl beslenir, önlerine atılanlarla? (“Köpek-it” dediğimiz hayvanlarımızı tenzih ederim. Bu köpekler başka köpekler!)

O köpekler, siz biliyorsunuz... Söylememe gerek var mı?

Türkiye stratejik bir bölgede. Bölge bir tarafa “Türk” başlı başına birileri için “mesele”!

Türkiye yutulduğu an dünyanın çehresi değişecek. “Din” sosuyla emperyal güçler dört nala, doğuya doğru koşacaklar, Ortadoğu sanmasınlar ki, “Müslümanım” diyenlerin elinde kalacak...

İşte Siyonistlerin saldırıları... Çocuk demeden, kadın demeden, masum demeden bomba yağdırıyorlar... Yakıyorlar, yıkıyorlar...

Niçin? Arz-ı Mev‘ud’un sınırlarını genişletmek için. Sınırlar sadece Nil’le Fırat arası değil; bütün dünya. Bütün dünya hâkimiyetlerine girerse ancak kendilerini emniyette sanacaklar.

Bu yayılmacıların uşakları, bilin ki, Türkiye’de maraza çıkaranlardır, etnisiteyi bahane ederek Türk’ü silmek isteyenlerdir.

Türk’ün manasını kavrayamayanlar, kendilerini de anlamamışlardır.

Eblehler, Türk’ü silince kendilerinin de yok olacağını idrakten acizler.

Sözümü Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lugati’t-Türk’ünün “Mukadime”siyle bitireceğim:

“Allah’ın devlet güneşini Türk burçlarında doğdurduğunu, bütün feleklerin onların toprakları üzerinde dönmekte olduğunu gördüm.

Allah onlara Türk adını verdi ve onları yeryüzüne hâkim kıldı. Zamanımızın hükümdarlarını onlardan çıkardı; dünya milletlerinin idare iplerini onların ellerine verdi; onları herkese üstün eyledi; kendilerini hak üzerine kuvvetlendirdi. Onlarla birlikte çalışanı, onlardan yana olanı yüceltti ve Türkler dolayısıyla onları her isteğine eriştirdi; bu kimseleri kötülerin kötülüklerinden korudu. Oklarının isabetinden korunabilmek için, aklı olana düşen iş bu insanların tuttuğu yolu tutmak oldu. Derdini dinletebilmek ve Türklerin gönlünü almak için onların dilleriyle konuşmaktan başka çıkar yol yoktur. Bir kimse kendi cemiyetinden ayrılıp da Türklere sığınacak olursa o cemiyetin korkusundan kurtulur; Türklere onunla birlikte başkaları da sığınabilir...”

Türklere herkes sığınabilir! Yeter ki, art niyetli olmasın! (Arslan Tekin, “Anayasa’nın 4. maddesiyle dertleri ne?!”, Yeniçağ, 18 Eylül 2024)