Nihat Hatipoğlu Trabzonsporluyu karşısında görünce şaşırdı: Galatasaraylılar kızmasın ama...

Kaynak: ATV
Nihat Hatipoğlu Trabzonsporluyu karşısında görünce şaşırdı: Galatasaraylılar kızmasın ama...
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun ATV’deki iftar programında Trabzonsporlu Emir Mıhla isimli gencin “Dişteki kırıntıyı yutmak orucu bozar mı?” sorusuna yanıt verdi.

Her Ramazan ayında iftar programları yapan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu geçtiğimiz gün Trabzonsporlu Emir Mıhla isimli gencin sorusunu cevapladı.

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Emir Mıhla, Hatipoğlu’na “Dişteki kırıntıyı yutmak orucu bozar mı?” diye sordu.

Hatipoğlu, “Tabii, nohuttan küçükse problem olmaz. Büyükse tabii, kasten yutarsanız 1 gün oruç tutmanızda fayda var” şeklinde cevap verdi.

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İşte Nihat Hatipoğlu ile Emir Mıhla arasındaki diyalog:

Emir: Hocam Selamün Aleyküm, hayırlı akşamlar

Nihat Hatipoğlu: Trabzonlu musun?

Emir: Evet Hocam.

Nihat Hatipoğlu: Trabzon bu sene şampiyon oluyor mu?

Emir: İnşallah Hocam

Nihat Hatipoğlu: Galatasaraylılar kızmasınlar… Ben eski bir Galatasaraylıyım ama Trabzonspor’u da seviyoruz tabiki… Fenerbahçe’yi, Beşiktaş’ı da…

Bizimkiler yabancıyla oynayınca onlardan yanayım. Kendi içinde fazla takip edemiyoruz maalesef.

Emir: Dişimizdeki kırıntıyı yutmak oruç bozma sebebi midir?

Nihat Hatipoğlu: Tabii, nohuttan küçükse problem olmaz. Büyükse tabii, kasten yutarsanız 1 gün oruç tutmanızda fayda var.

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