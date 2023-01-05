Hukukçu Figen Çalıkuşu: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı ile Danıştay çok tehlikeli bir sürecin kapısını araladı

Flash TV'de Begümhan Aydoğan'a konuk olan Çalıkuşu, Danıştay 10. Dairesi tarafından oy çokluğuyla onaylanan, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çıkmasına ilişkin kararı değerlendirdi. Danıştay'ın kararına dava açanlardan birinin de kendisi olduğunu hatırlatan Çalıkuşu, "O kararı hatırlatmak isterim. 5 kişilik dairenin, 3 üyesiyle biz böyle, çok tehlikeli bir sürece kapı açacak bir kararla karşı karşıya kaldık. O 3 üye, çok tehlikeli bir karar verdi" diye konuştu.

Çalıkuşu, üç üyeden bir tanesinin de kadın Danıştay üyesi olduğunu vurguladı ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Önceki dönemlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 1. Hukuk Müşaviri idi. Cumhurbaşkanı kararıyla Danıştay'a seçilmiş bir hanımefendi. O karara baktığınız zaman hiçbir haklı gerekçe görememiştim. Yani neden biz İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık? Bunun izahı kesinlikle yok kararda. Tabi karşı tarafında bu yönde verdiği ciddi bir argüman da yok. Gerekçe de yok.

Tabi hukuki bir yorum yapmak da çok zor, yapamayız. Artık biliyoruz ki hukuka aykırı bu, hukuka aykırı bir şey üzerine tartışmak çok anlamlı değil ama hayatımızın bir parçası haline gelmiş olan bir mafya filminin içerisindeyiz sanki. Acaba bu mafya filminde 'yürütme ve yasamaya çöker mi?' gibi bir soru geliyor aklıma. Neden derseniz, Cumhurbaşkanı'nın görevi, yürütme yetkisidir. Yasama yetkisi kime aittir? Bizlerin oylarıyla gönderdiği, vergileriyle maaşlarını ödediği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekillere aittir. Bu vekiller yasama yetkisini nasıl kullanırlar? Kanun yaparak kullanırlar. Şimdi İstanbul Sözleşmesi bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi, uluslararası bir sözleşme ve bizim bir anayasamız var. Bu Anayasa'mızın 90. Maddesi çok net. "TBMM’de kabul ile uluslararası sözleşmeler iç hukuk hükmü haline getirilir". Yani ne olur? Kanun haline getirilir. Biz İstanbul Sözleşmesi diye bahsediyoruz ama bu bir kanun artık. 6251 sayılı kanunla kabul edilmiş bir sözleşme ile karşı karşıyayız."

MONTRÖ'DEN ÇIKILABİLİR Mİ?

Çalıkuşu, Aydoğan'ın "Danıştay kararı ile birlikte, Montrö'den de çıkılabilir mi? Cumhurbaşkanı bir imzayla uluslararası bir sözleşmeden Türkiye’yi çekti resmen, Danıştay da onayladı. Peki böyle bir durumun tehlikesi var mı önü açıldı mı?" sorusu üzerine, "Söze başlarken dedim ya çok tehlikeli bir sürecin kapısını araladılar diye. Öylesine bir keyfilik, NATO’dan çıkabilir, Avrupa Konseyi'nden çıkabilir, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bunların hepsinden çıkabilir. Böylesine bir keyfilik olabilir mi? Hiçbir ülkede bu tartışılmaz" şeklinde konuştu.