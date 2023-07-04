Hükümetten kira artışlarına karşı yeni vergi hamlesi

Fahiş kira artışlarının önüne geçmek için ev kiralarında yüzde 25 artış sınırı getiren hükümetin, boş tutulan evlere de vergi artışı getirme hazırlığında olduğu iddia edildi.

Hükümetten kira artışlarına karşı yeni vergi hamlesi

Türkiye genelinde boş tutulan evlerin bölge bölge haritası çıkarılacak, yüksek kira beklentisiyle boş tutulanların vergileri artırılacak.

Mal sahiplerinin yüksek vergi yerine, satış fiyatında veya kirada indirimi tercih etmesi sağlanacak.

BOŞ KONUTLARA EK VERGİ GELİYOR

Yeni Şafak'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre, kısa sürede hayata geçirilecek uygulama ile boş konut sıkıntısı yaşanan kentlerde, emlak vergi yükü artırılacak.

Böylece bu evlerin ikamete açılması hedeflenecek. Mal sahiplerinin yüksek vergi ödemek yerine evin satış fiyatı ya da kirasında indirime gitmesi sağlanacak.

Bu şekilde arz sıkıntısı aşılmaya çalışılırken bu kapsamda Türkiye’deki boş evlerin haritası da çıkartılacak. Düzenlemenin kısa sürede tamamlanarak teklif olarak Meclis’e sunulması bekleniyor.

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