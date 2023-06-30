Konut ve kira ücretleri ne olacak? Ev alacaklar ve kiracılar bu haber sizin için

Son yıllarda ev fiyatları 7-8 katına çıkarken yalnızca Mayıs ayında satış artış oranında küçük bir düşüş yaşanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 düşüşle 113 bin 276 olmuştu.

Independent Türkçe'ye konuşan Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, alıcılardan, anne-babalarının ya da büyükanne-dedelerinin evleri gibi geniş yerleri değil; daha küçük, uzak noktadaki ama nispeten uygun fiyatlı yerlere yatırım yaparak paralarını büyütmesi tavsiyesinde bulunarak, "Belki oturmak istediğiniz, hayalini kurduğunuz ev o olmayabilir ama şimdi bir şey almazsanız, hiç alamayabilirsiniz" yorumunu yaptı.

'KONUT FİYATLARI DÜŞMEZ, AKSİNE YÜZDE 30 ARTAR'

Son olarak Beylikdüzü'nde 17 metrekarelik bir ev aldığını aktaran Başaran, seneye bu fiyatlara bu tip konutların da bulunamayacağı görüşünde. Asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığını, dövizde yüzde 30 civarında artış kaydedildiğine değinen Başaran, bu durumun yeni konutlara yüzde 30-35 fiyat artışı şeklinde yansıyacağı, dolayısıyla ikinci el konutlarda da yükselişin süreceğini belirtiyor.

'KONUT FİYATLARI DÜŞECEK' DİYENLER, TÜRKİYE'Yİ HİÇ TANIMIYOR'

Nüfusun katlandığı, genç sayısının arttığı ve artık pek çok yerin göç aldığı gerekçesiyle barınma ihtiyacının hiçbir zaman azalmayacağını savunan Başaran, bazı ekonomistlerin 'konut fiyatlarının düşeceği' yönündeki varsayımlarına hiç katılmadığını söyleyerek şunları aktardı:

Türkiye'nin sosyolojik ve demografik yapısını bilmediklerinden boş konuşuyorlar. Türkiye'yi hiç tanımıyorlar. Türkiye'de konut fiyatlarının düşme ihtimali yok. Barınma en temel ihtiyaçtır. Eskisi kadar yüksek oranda artmasa da ev fiyatları enflasyon kadar artar. Dolar düşerse biraz düşer o kadar. Ancak dolardaki artış sürerse, o kadar artar.

'EYLÜL-EKİMDEN SONRA FİYATLAR, KİRALAR DAHA DA ARTACAKTIR'

Bu dönemin hala çok iyi olduğunu dile getiren Başaran, "Temmuz ve ağustos ayında ev aldınız ya da kiraya çıktınız, eylül-ekimden sonra fiyatlar, kiralar daha da artacak. Bu fırsatı da yakalayamazsanız, okullar, üniversiteler, piyasalar açıldığında, işiniz daha da zorlaşacak. Dolardaki artışın da yansımaları olacağını öngörüyorum" şeklinde konuştu.