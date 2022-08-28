Çöp toplayarak mühendis oldu: İşitme engellilere yazılım geliştirdi

Adana'da maddi imkansızlıklara rağmen hedefine ulaşmak için çabalayan Göncü Musa Zeytun, hurda ve kağıt toplayıcılığı dahil her türlü işi yaptığını söyleyerek mühendis oldu.

İşitme engelli arkadaşı Gizem Eke ile iletişim kurarken zorlanan Zeytun, ona ve kendine yardımcı olacak bir yazılım geliştirdi. Dostext ismini verdiği program ile ‘merhaba’ diyen bir kişinin söylediği söz, işitme engelli kişiye işaret diliyle, işitme engellinin işaret diliyle anlattıkları ise karşı tarafa yazı olarak iletmektedir.

Projesini geliştirmek için desteğe ihtiyacı olduğunu duyuran Zeytun, “Ben mekatronik mühendisi olmalıydım. Hayallerim vardı çünkü. Babamın hurdalığında çalıştım, sokaklarda kağıt topladım. Çalışmaktan, geçmişimden hiç gocunmadım. Sonrasında mekatronik mühendisliğini kazandım. Orada okurken 3 boyutlu yazıcılar, İHA’lar yaptım. Sürekli çalıştım.” ifadelerini kullandı.

Sözlerine dünyada 450 milyon civarında işitme engelli olduğuna dikkat çekerek devam eden Zeytun “geliştirmiş olduğumuz uygulama buna yönelik. Dostext projesi 3 adımdan oluşuyor. 1.0, 2.0 ve 3.0. adımları var. 1.0 adımında işitme engelliler yazıları ve sesleri o uygulama işaret diline çeviriyor. 2.0’da ise o sağır kişi ben iyiyim sen nasılsın dediğinde sizin telefonunuza yazı veya ses geliyor. 3.0’da ise metaverse” dedi.