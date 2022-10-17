Polonya'da aldatma temalı engelli kamu spotu: Ben sizin yerinizi alsam ne hissederdiniz

Polonya'da engelli vatandaşların toplumsal yaşamdaki haklarının hiçe sayılmasıyla ilgili hazırlanan bir kamu spotu kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Paylaşılan ideo kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi.

POLONYA’DA ALDATMA TEMALI KAMU SPOTU

Aldatma temalı hazırlanan kamu spotunda engelli bir vatandaş, birlikte uyuduğu kadını öperek uyandırıyor. Üzerini giyindikten sonra odadaki tekerlekli sandalyesine geçen geçen engelli vatandaş, yataktaki kadının "Kahvaltı hazırlama mı ister misin?", "Bu arada adın neydi?" gibi sorularına karşı kayıtsız bir tutum takınarak cevap vermiyor.

"BEN SİZİN YERİNİZE GEÇSEM NE HİSSEDERSİNİZ?"

Bu sahnenin hemen ardından kadının kocası olduğu tahmin edilen kişi elinde bavul ve çiçekle eve giriyor. Karısı ve engelli vatandaşı birlikte gören adam yıkılırken, engelli vatandaş teselli amaçlı adamın omzuna dokunuyor. Eve giren adam ise hiçbir şey demeden kadının yanına oturup ağlamaya başlıyor. İşte tam o esnada kamu spotundaki asıl mesajı veriliyor: “Ben sizin yerinizi alsam ne hissedersiniz?”