17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Polonya'da aldatma temalı engelli kamu spotu: Ben sizin yerinizi alsam ne hissederdiniz

Polonya'da aldatma temalı engelli kamu spotu: Ben sizin yerinizi alsam ne hissederdiniz

Engelli vatandaşların günlük hayatta yaşadığı sıkıntılar toplumumuzun kanayan yarası. Bununla ilgili Polonya'da yayınlanan bir kamu spotu kısa sürede büyük ses getirdi. Kamu spotunu izleyenler, verilen mesajın etkileyiciliği karşısında susup kalıyor.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 18:21
Takip Et

Polonya'da çekilen ve engelli haklarına dikkat çeken aldatma temalı kamu spotu sosyal medyada viral oldu

Polonya'da aldatma temalı engelli kamu spotu: Ben sizin yerinizi alsam ne hissederdiniz
+
Aa
-

Polonya'da engelli vatandaşların toplumsal yaşamdaki haklarının hiçe sayılmasıyla ilgili hazırlanan bir kamu spotu kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Paylaşılan ideo kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi.

POLONYA’DA ALDATMA TEMALI KAMU SPOTU

Aldatma temalı hazırlanan kamu spotunda engelli bir vatandaş, birlikte uyuduğu kadını öperek uyandırıyor. Üzerini giyindikten sonra odadaki tekerlekli sandalyesine geçen geçen engelli vatandaş, yataktaki kadının "Kahvaltı hazırlama mı ister misin?", "Bu arada adın neydi?" gibi sorularına karşı kayıtsız bir tutum takınarak cevap vermiyor.

"BEN SİZİN YERİNİZE GEÇSEM NE HİSSEDERSİNİZ?"

Bu sahnenin hemen ardından kadının kocası olduğu tahmin edilen kişi elinde bavul ve çiçekle eve giriyor. Karısı ve engelli vatandaşı birlikte gören adam yıkılırken, engelli vatandaş teselli amaçlı adamın omzuna dokunuyor. Eve giren adam ise hiçbir şey demeden kadının yanına oturup ağlamaya başlıyor. İşte tam o esnada kamu spotundaki asıl mesajı veriliyor: “Ben sizin yerinizi alsam ne hissedersiniz?”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
1
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
2
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
3
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
4
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
5
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
6
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
7
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Umman Sultanı, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
﻿Umman Sultanı, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
﻿Umman Sultanı, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
﻿Düzce’de uyuşturucu operasyonu
﻿Düzce’de uyuşturucu operasyonu
﻿Düzce’de uyuşturucu operasyonu
﻿Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu  
﻿Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu  
﻿Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu  
﻿KKTC'deki uçuşlarda aksamalar yaşanıyor
﻿KKTC'deki uçuşlarda aksamalar yaşanıyor
﻿KKTC'deki uçuşlarda aksamalar yaşanıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.