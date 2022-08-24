Erdoğan ''Hepimiz aynı gemideyiz'' demişti. Gemi mühendisi genç böyle yanıt verdi

Sokak röportajında konuşan gemi mühendisi genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gemi batarsa hepimiz boğuluruz" ifadelerine yanıt verdi.

Yurttaş TV isimli Youtube kanalının mikrofonuna konuşan genç, Erdoğan'ın "Gemi batarsa hepimiz boğuluruz" sözlerinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Aynı geminin içindeyiz ama bu kaptan kurallara uymak zorunda. Sen çorapçıyı alıp bakan yaparsan o gemi batar. Sen mühendisi oraya koyarsan o zaman başarılı sonuçlar elde edersin. Gemi batarsa herkes batar."

Ülkedeki liyakatsizliğe dikkat çekerek konuşan genç; "Türkiye'de yaşanan durumun aksine Erdoğan ve çevresindekilerin kendi gemilerinde bu liyakatsizliği uyguladığını düşünmediğini" dile getirerek şöyle konuşmuştu:

"Biliyorsunuz yani Binali Yıldırım'ın çocukları, Recep Bey'in çocukları hepsinin gemileri var. Orada liyakat sistemi uyguladıklarına eminim. Kendi şahsi gemilerinden bahsediyorum. Gemi var gemicik var dediler ya. O gemiciğin içine herhalde mühendislik diploması olanları koyuyorlardır. Aynı şeyi devlet yönetiminden bekliyoruz."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi başkanlığında toplanan kabine sonrası basın açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan, "Herkesin Türkiye gemisinin içinde olduğunu ve bu gemide açılan deliklerden su alırsa gemideki herkesin boğulacağını" vurgulayarak ekonomide yaşanan kimi gelişmelere dikkat çekmişti.

Erdoğan'ın Kabine Toplantısında yaptığı konuşmanın ilgili kısmı şu şekilde:

"Hepimiz aynı Türkiye gemisinin içindeyiz. Bu gemi güvenlik gibi, ekonomi üzerinden açılan deliklerden de su alarak batarsa hepimiz boğulacağız. İş dünyamızı ve vatandaşlarımızı desteklemek için düşük maliyetli Türk Lirası'nı götürüp dövize veya altına yatırmak Türkiye gemisinde delik açmaktır. Evine, arsasına, arabasına, stoktaki malına, verdiği hizmete, sattığı ürüne enflasyon ve girdi maliyetlerine izahı olmayan fiyatlar koymak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Paradan para kazanmak adına yapacağı yatırımı yapmamak, işçiyi çalıştırmamak, ürünü üretmemek, satabileceği malı satmamak Türkiye gemisinde delik açmak demektir."