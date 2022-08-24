24 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erdoğan "Hepimiz aynı gemideyiz" demişti. Gemi mühendisi genç böyle yanıt verdi

Erdoğan "Hepimiz aynı gemideyiz" demişti. Gemi mühendisi genç böyle yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gemi batarsa hepimiz boğuluruz" sözlerine gemi mühendisi gençten anlamlı yanıt geldi. Genç, "Sen çorapçıyı alıp bakan yaparsan o gemi batar" diyerek işinin ehli insanların makamlara gelmesi gerektiğine dikkat çekti.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 19:40
Takip Et

Erdoğan'ın kabine toplantısında sarf ettiği aynı gemideyiz sözlerine gemi mühendisi bir gençten yanıt geldi

Erdoğan ''Hepimiz aynı gemideyiz'' demişti. Gemi mühendisi genç böyle yanıt verdi
+
Aa
-

Sokak röportajında konuşan gemi mühendisi genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gemi batarsa hepimiz boğuluruz" ifadelerine yanıt verdi.

Yurttaş TV isimli Youtube kanalının mikrofonuna konuşan genç, Erdoğan'ın "Gemi batarsa hepimiz boğuluruz" sözlerinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Aynı geminin içindeyiz ama bu kaptan kurallara uymak zorunda. Sen çorapçıyı alıp bakan yaparsan o gemi batar. Sen mühendisi oraya koyarsan o zaman başarılı sonuçlar elde edersin. Gemi batarsa herkes batar."

Ülkedeki liyakatsizliğe dikkat çekerek konuşan genç; "Türkiye'de yaşanan durumun aksine Erdoğan ve çevresindekilerin kendi gemilerinde bu liyakatsizliği uyguladığını düşünmediğini" dile getirerek şöyle konuşmuştu:

"Biliyorsunuz yani Binali Yıldırım'ın çocukları, Recep Bey'in çocukları hepsinin gemileri var. Orada liyakat sistemi uyguladıklarına eminim. Kendi şahsi gemilerinden bahsediyorum. Gemi var gemicik var dediler ya. O gemiciğin içine herhalde mühendislik diploması olanları koyuyorlardır. Aynı şeyi devlet yönetiminden bekliyoruz."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi başkanlığında toplanan kabine sonrası basın açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan, "Herkesin Türkiye gemisinin içinde olduğunu ve bu gemide açılan deliklerden su alırsa gemideki herkesin boğulacağını" vurgulayarak ekonomide yaşanan kimi gelişmelere dikkat çekmişti.

Erdoğan'ın Kabine Toplantısında yaptığı konuşmanın ilgili kısmı şu şekilde:

 "Hepimiz aynı Türkiye gemisinin içindeyiz. Bu gemi güvenlik gibi, ekonomi üzerinden açılan deliklerden de su alarak batarsa hepimiz boğulacağız. İş dünyamızı ve vatandaşlarımızı desteklemek için düşük maliyetli Türk Lirası'nı götürüp dövize veya altına yatırmak Türkiye gemisinde delik açmaktır. Evine, arsasına, arabasına, stoktaki malına, verdiği hizmete, sattığı ürüne enflasyon ve girdi maliyetlerine izahı olmayan fiyatlar koymak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Paradan para kazanmak adına yapacağı yatırımı yapmamak, işçiyi çalıştırmamak, ürünü üretmemek, satabileceği malı satmamak Türkiye gemisinde delik açmak demektir."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Geliyor gelmekte olan
24.08.2022 19:51
Kimin gemisi batacak bilemem ama Reis'in gemisi battı batıyor.  
 
Vatandaş
24.08.2022 19:48
Bu Türkiye gemisi neden batacak acaba?..Sağlam ve iyi kaptanı ve mürettebat olan bir gemi 🚢 batmaz.kaptanlık diploması yoksa ve mürettebatta iş yapmazsalar o zaman gemi denizin dibini boylar.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da fırtınalar estiren anket
1
﻿Saray'da fırtınalar estiren anket
﻿Erdoğan'a apar topar kurmaylarıyla toplantı yaptıran anket sonucu
2
﻿Erdoğan'a apar topar kurmaylarıyla toplantı yaptıran anket sonucu
﻿Kulislerde Fatih Portakal bombası. Fatih Portakal'ın ekrana döneceği kulisi haber yapıldı
3
﻿Kulislerde Fatih Portakal bombası. Fatih Portakal'ın ekrana döneceği kulisi haber yapıldı
﻿Canlı yayında flaş sözler. Temel Karamollaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bomba açıklama
4
﻿Canlı yayında flaş sözler. Temel Karamollaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bomba açıklama
﻿Flaş... Flaş... Fatih Portakal'dan transfer açıklaması
5
﻿Flaş... Flaş... Fatih Portakal'dan transfer açıklaması
﻿MHP'de Oktay Vural depremi. Cumhur İttifakı’nı eleştirmişti. Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor
6
﻿MHP'de Oktay Vural depremi. Cumhur İttifakı’nı eleştirmişti. Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor
﻿Dolarda 23 Eylül'de ne olacağını açıkladı
7
﻿Dolarda 23 Eylül'de ne olacağını açıkladı
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.