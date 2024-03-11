Hurma yıkanmalı mı yıkanmamalı mı? Esnaftan açıklama geldi

Kaynak: İHA
Hurma yıkanmalı mı yıkanmamalı mı? Esnaftan açıklama geldi
Ramazan ayıyla beraber Mısır Çarşısı’ndaki esnaflar Hurma yıkanmalı mı yıkanmamalı mı? sorusuna cevap verdi.

Ramazan ayında en çok tüketilen ve orucun başlatıldığı hurma yine gündem oldu. Bu yıl fiyatlarıyla gündem olan hurma bir de yıkanmalı mı sorusuyla viral oldu.

Hurma satıcıları ise hurmaların topluca yıkanıp, kurutulmasının lezzet kaybına yol açacağını açıkladı.

Hurmaların tümünün yıkanmaması gerektiğini söyleyen Mısır Çarşısı esnafı Hüseyin Yavuzer “Medine hurmaları daha faydalıdır, sağlık açısından iyidir. Medine hurması dışında Filistin’den, Mısır’dan bizim tercihimiz genelde Medine hurmaları oluyor. Daha çok onlar tercih ediliyor. Hurmaların boyutlarına bakarsak; genelde Filistin’den gelen hurmalar iri ve büyük oluyor ama lezzet açısından Medine hurmalarını tercih ediyoruz. Çünkü lif oranı yüksek hem de Ramazanda insanın şekeri düzenleyip açlığı gideriyor” ifadelerini kullandı.

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“KESİNLİK TANE OLARAK YIKANMALI”

Hurmaların yıkanması gerektiğinin belirten Yavuzer lezzet açısından daha iyi olacağını söyledi.

Yavuzer, “Sonuçta bir ağaçta yetişiyor ve buraya gelene kadar bir yoldan geliyor. Biz de burada satışa sunuyoruz, toz olabilir. Müşterilerimize de söyleriz; yiyeceğiniz kadarını yıkayıp yiyin. En sağlıklısı öyle olur” dedi.

Öte yandan hurma fiyatlarına değinen Yavuzer fiyatların 150 ila 500 lira arasında değiştiğini söyledi. Devamında ise “Hurmaların fiyatı boyut ve kalitesine göre değişiyor. Daha iri ve büyük hurmaların fiyatı biraz daha pahalı, ufak olanlarınki de uygun oluyor” şeklinde konuştu.

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