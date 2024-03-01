İthal hurma tezgahlara indi fiyatını gören geri geri kaçtı! Oruç bu sene su veya zeytin ile açılacak

Kaynak: İHA
İthal hurma tezgahlara indi fiyatını gören geri geri kaçtı! Oruç bu sene su veya zeytin ile açılacak
Gaziantep'te Ramazan'a sayılı günler kala hurma çeşitleri tezgahta yerini alırken, geçen yıl 230 liradan satılan hurmalar bu yıl 300-400 liradan satılıyor.

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden olan hurmalar, Gaziantep'in çarşı ve pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

8 çeşit hurmanın yer aldığı tezgahlarda fiyatlar 300 liradan başlarken, hurma satışı yapan Mıraz Şahin, Ramazan ayına kadar satışlarda yoğunluk yaşanmasını beklediklerini ifade etti.

"FİYATLARDA GEÇEN SENEYE ORANLA YÜZDE 80 ARTIŞ VAR"

Kudüs, İran ve Medine hurmaları başta olmak üzere 8 farklı hurma sattıklarını belirten esnaf Mıraz Şahin, “Ramazan hurması insanların vazgeçilmezidir. Vatandaşların oruçlarını açmak için tercih ettikleri ilk yiyecek hurmadır. Hurmaların çeşitleri vardır. Kudüs, İran ve Medine hurması. En kaliteli hurma Kudüs hurmasıdır. Çünkü Kudüs hurması daha tatlı ve dolgun olur. Fiyatlarda geçen seneye oranla yüzde 80 artış var. Geçen yıl 230 liradan satıyorduk bu yıl 300-400 liradan satıyoruz” diye konuştu.

"VATANDAŞIN YOĞUN OLARAK TERCİH ETTİĞİ KUDÜS HURMASIDIR"

Kudüs hurmasına talebin fazla olduğunu belirten Şahin, “Vatandaşın yoğun olarak tercih ettiği Kudüs hurmasıdır. Biz de yoğunluğumuzu bu hurmaya yönelttik. Kudüs hurması da kendi içinde kalite olarak ayrılıyor" dedi.

"TATMADAN HURMA ALINMASINA KARŞIYIZ"

Hurmanın kalitesinin tadına bakılarak anlaşılacağını söyleyen Şahin, “Vatandaşlar hurmanın kalitesini nasıl anlar? İşin içinde olmazsa onu anlayamaz. Dışarıdan baktığında yanılabilir. Bu yüzden almadan önce mutlaka tadına bakılmalı. Tatmadan hurma alınmasına karşıyız" şeklinde konuştu.

aw152999-05-1.jpg

aw152999-06-1.jpg

Son Haberler
Sürücü kursu arabası kaza yaptı Yerel Haberler
Sürücü kursu arabası kaza yaptı
Beko Adıyaman'da kadın futbol takımlarını buluşturdu Yaşam
Beko Adıyaman'da kadın futbol takımlarını buluşturdu
Pavyon dansı ile ünlenmişti. Hamile olduğunu açıkladı Magazin
Pavyon dansı ile ünlenmişti. Hamile olduğunu açıkladı
Yazıklar olsun. Gaziye ödenen tazminat geri istendi. Bombalı saldırıda bacağını kaybetmişti Gündem
Yazıklar olsun. Gaziye ödenen tazminat geri istendi. Bombalı saldırıda bacağını kaybetmişti
Kapüşonlu saldırgan cam silen esnafı vurdu Gündem
Kapüşonlu saldırgan cam silen esnafı vurdu
Marketlerde fahiş fiyat denetimi Ekonomi
Marketlerde fahiş fiyat denetimi