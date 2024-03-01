İthal hurma tezgahlara indi fiyatını gören geri geri kaçtı! Oruç bu sene su veya zeytin ile açılacak

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden olan hurmalar, Gaziantep'in çarşı ve pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

8 çeşit hurmanın yer aldığı tezgahlarda fiyatlar 300 liradan başlarken, hurma satışı yapan Mıraz Şahin, Ramazan ayına kadar satışlarda yoğunluk yaşanmasını beklediklerini ifade etti.

"FİYATLARDA GEÇEN SENEYE ORANLA YÜZDE 80 ARTIŞ VAR"

Kudüs, İran ve Medine hurmaları başta olmak üzere 8 farklı hurma sattıklarını belirten esnaf Mıraz Şahin, “Ramazan hurması insanların vazgeçilmezidir. Vatandaşların oruçlarını açmak için tercih ettikleri ilk yiyecek hurmadır. Hurmaların çeşitleri vardır. Kudüs, İran ve Medine hurması. En kaliteli hurma Kudüs hurmasıdır. Çünkü Kudüs hurması daha tatlı ve dolgun olur. Fiyatlarda geçen seneye oranla yüzde 80 artış var. Geçen yıl 230 liradan satıyorduk bu yıl 300-400 liradan satıyoruz” diye konuştu.

"VATANDAŞIN YOĞUN OLARAK TERCİH ETTİĞİ KUDÜS HURMASIDIR"

Kudüs hurmasına talebin fazla olduğunu belirten Şahin, “Vatandaşın yoğun olarak tercih ettiği Kudüs hurmasıdır. Biz de yoğunluğumuzu bu hurmaya yönelttik. Kudüs hurması da kendi içinde kalite olarak ayrılıyor" dedi.

"TATMADAN HURMA ALINMASINA KARŞIYIZ"

Hurmanın kalitesinin tadına bakılarak anlaşılacağını söyleyen Şahin, “Vatandaşlar hurmanın kalitesini nasıl anlar? İşin içinde olmazsa onu anlayamaz. Dışarıdan baktığında yanılabilir. Bu yüzden almadan önce mutlaka tadına bakılmalı. Tatmadan hurma alınmasına karşıyız" şeklinde konuştu.