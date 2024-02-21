Ramazan sofralarının baş tacı hurmanın bilinmeyen faydaları ortaya çıktı

Hurma, Ramazan ayının vazgeçilmez meyvelerinden biridir. Özellikle iftar ve sahurda tüketilen hurma, çok sayıda vitamin ve mineral içerir.

Günde 2 tane yene hurmanın sağlığa faydaları şunlardır:

- Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına, mide rahatsızlıklarının giderilmesine, iştahın açılmasına, zayıflığın önlenmesine, kalp sağlığının korunmasına ve kanser riskinin azalmasına yardımcı olur.

- Hurma, hamile ve emziren kadınlar için de çok faydalıdır. Doğumu kolaylaştırır, süt üretimini arttırır ve anne karnındaki bebeğin gelişimine katkı sağlar.

- Hurma, göz sağlığı için de önemlidir. Özellikle gece görüşünü iyileştirir ve göz hastalıklarından korur.

- Hurma, yüksek lif içeriği sayesinde kabızlığı önler. Akşam suya konan iki hurma, sabah aç karnına içilirse, bağırsakları yumuşatır ve rahatlatır. Bu suya keten tohumu ve zeytinyağı eklenirse, etkisi daha da artar.

- Hurma, kötü kolesterol seviyesini düşürür, karaciğerin yağlanmasını engeller ve vücuttan toksinleri atar.

- Hurma, hücreleri yaşlanmaktan korur ve antioksidan özelliği taşır. Hurma, gençlik iksiri olarak da bilinir.

- Hurma, aç karnına yenildiğinde, bağırsaklardaki parazitleri öldürür.

-Hurma, sıvı alımını ve tansiyonu dengelemek için de ideal bir meyvedir.

Ramazan ayında susuzluk çekmemek için, iftar ve sahur arasında bol bol su, komposto ve limonata içmek gerekir.

Ayrıca sahurda su oranı yüksek meyvelerden (karpuz gibi) yemek de faydalıdır.

Hurma, sağlıklı bir besin olmasına rağmen, bazı durumlarda dikkatli tüketilmelidir.

Eğer kan şekeriyle ilgili sorunlarınız varsa ya da kilo vermek ya da şekerinizi kontrol etmek istiyorsanız, hurma tüketimini sınırlamalısınız.

Günde 2-3 adet hurma, iftarda yenebilir.

Hurma, badem, fındık ve ceviz gibi kuruyemişlerle birlikte yenirse, enerji verir ve uzun bir yürüyüşe hazırlar.