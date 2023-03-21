﻿Hurmaya yoğun ilgi

İHA

Ramazan ayına sayılı günler kala Mısır Çarşısı’nda alışveriş hareketliliği başladı. Sofraların vazgeçilmezlerinden olan hurmalar tezgahlarda yerini aldı. Vatandaşlar hurma tezgahları önünde yoğunluk oluşturdu. Vitamin ve mineral bakımından zengin olmasının yanı sıra tok tutma özelliği de olan hurmalara Ramazan ayında talep artıyor.



Hurma fiyatları da geçen seneye göre yaklaşık yüzde 20 oranında artış gösterdi. Mısır Çarşısı’nda hurma fiyatlarının kilosu 200 lira ile 400 lira aralığında satılıyor.

Mısır Çarşısı’nda her yıl hurma çeşitlerinin satıldığını söyleyen çarşı esnafı Mahmut Yıldız, ‘’Mısır Çarşısı’nda her ramazan hurma çeşitleri bollaşıyor. Hurma fiyatları bu yıl 200 ile 400 lira arasında. Geçen seneye göre yüzde 20 gibi bir fiyat artışı oldu. Hurmaları Medine, Filistin, Suudi Arabistan, Tunus gibi ülkelerden getiriyoruz’’ diye konuştu.



Hurmanın her zaman tüketilmesi gerektiğini de söyleyen Yıldız, ‘’Ramazan denince sofraların vazgeçilmezi olarak hurma akla geliyor. Tok tutma özelliğinden dolayı tercih ediliyor. Hurma doğal, faydalı ve besin değeri yüksek bir meyve. Sadece Ramazan ayında değil her zaman tüketmemizde fayda var’’ dedi.

"TOK TUTUYOR"

Hurma almak için alışverişe çıkan Yusuf Kavak isimli vatandaş ise ‘’Saplı olan hurmalar var onlardan almak için geldim. Bütçemize göre alışveriş yapacağım. Ramazan ayında hurma tüketiyorum. Daha çok sahurda tok tutma özelliği olduğu için tüketiyorum’’ şeklinde konuştu.



Mustafa Gül isimli vatandaş da ‘’Jumbo boy hurma aldım. 390 liraya satan vardı. Ben 250 lira olandan aldım. Sadece Ramazan ayında tüketiyorum. İftarda daha çok tüketiyorum. Hurma tok tutuyor. Vücuda gereken vitamin ve mineralleri karşılıyor’’ ifadelerini kullandı.