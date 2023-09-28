Hüseyin Çevik'ten yeni açıklama: "Besmele çekmeden ilişkiye girersen, şeytan 'İlişkiden doğacak çocuk bize kul olur' diyor."

TikTok hesabında paylaştığı videolarda yaptığı açıklamalarla gündem olan Hüseyin Çevik'ten yeni açıklama...

"Cinsel ilişkiye girmeden önce besmele çekmezsen şeytan da ilişkiye ortak olur. Şeytan 'İlişkiden doğacak çocuk bize kul olur' diyor."