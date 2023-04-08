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Samsunspor'da Göztepe yenilgisinin nedeni ortaya çıktı

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada ligde 5 ay sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söylerken mental yorgunluğa dikkat çekti.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 09:00
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Hüseyin Eroğlu Tuzla maçına vurgu yaptı

Samsunspor'da Göztepe yenilgisinin nedeni ortaya çıktı
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Editör: Barış Atakan

28 günde toplamda 7 maç yaptıklarına işaret eden Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bu maçta istediklerimizi ortaya koyamadık. Bu görüntüden biraz uzaktık. Maçın gidişatı tabii ki iki takım arasında da sistemsel anlamda biraz daha pozisyon kısırlığı şeklinde geçti. Bizim 28 günde oynadığımız yedinci maç, gerçekten zorlu bir süreç yaşadık. Bu da ister istemez mental anlamda da belki yorgunluk oluşturabilir. Bilemiyoruz tabii ki. Bugün biraz o kimliğimizden uzaktık.

"ŞEHRE ARMANAĞAN"

Eroğlu, müsabakanın berabere de bitebileceğini vurgulayarak, "Ligde avantajımız hala devam ediyor. Bizim isteğimiz futbolcularımızla beraber bir an önce şampiyonluğu şehre armağan etmek." dedi.

Eroğlu Tuzlaspor maçıyla yeniden çıkış yakalamak istediklerinin belirterek, "Taraftarlarımızı davet ediyorum maça. Zaten bilet anlamında da yoğun bir talep var. O maçı kazandığımız takdirde zaten çok büyük bir mesafe kat etmiş olacağız. Sezon başında verdiğimiz o sözü yerine getireceğiz" dedi.

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