﻿Hüseyin Eroğlu: Nasıl güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Deprem felaketinden dolayı liglere ara verildiğini hatırlatan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçten sonra ligde ilk maçlar hep zor olur. Bunu da söylemiştim.

Maçın başından itibaren kazanmayı isteyen sahada savunmayı ve hücumu en iyi şekilde yapmaya çalışan, birlikte oynayan bir takım görüntüsündeydik.

Rakibimizin önemli bir istatistiği var. Deplasmanda bir mağlubiyeti var, yani 8 maçtır kaybetmiyor. Onlar da devre arasında yaptığı takviyelerle güçlü bir takım haline geldiler.

Sonuçta bir Karadeniz derbisi ama biz de oyunumuzla, maçın içerisindeki tempomuzla her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bugün öndeki oyuncularımız pozisyona girdi ama maçın 2 golünü savunma oyuncuları attı. Savunma oyuncularımızın hücumda skora katkısı açısından bu çok önemli. Nasıl bir güçlü takım olduğumuzun da bir göstergesidir."

Eroğlu, kaçırdıkları pozisyonlar olduğunu vurgulayarak, "Belki daha erken golü bulabilirdik. Rakibe de son bölümde yan toplardan pozisyon verdik ama savunmayı iyi yaptık. Çok değerli bir galibiyet aldık. Çünkü rakibimiz Çaykur Rizespor, bundan sonraki süreçte bu galibiyetin anlamı ileriki haftalarda daha da netleşecek." ifadelerini kullandı.