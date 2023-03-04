Karadeniz derbisinde kazanan Samsunspor

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftası, Karadeniz derbisine sahne oldu.

Liderlik yarışını sürdüren Samsunspor ile yükselişe geçen Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan takım Samsunspor oldu.

Ev sahibi ekip taraftar desteğini de arkasına alarak maça iyi bir başlangıç yaptı.

SAMSUNSPOR PENALTI KAÇIRDI

9. dakikada Samsunspor penaltı kaçırdı ve öne geçme şansını harcadı.

Topun başına geçen Zeki Yavru şutunu çekti ancak Çaykur Rizespor kalecisi Tarık Çetin köşeyi bildi ve penaltıyı çıkarmayı başardı.

İlk yarı karşılıklı ataklarla geçti ancak gol sesi çıkmadı.

İlk yarının son dakikalarıda Çaykur Rizespor'da Bolasie, topu ceza sahasına çekip çok güzel bir şut çekti ancak top yan ağlarda kaldı.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Samsunspor, topu ayağında tuttu ve pas organizasyonlarıyla pozisyon yaratmaya çalıştı.

Rizespor ise sabırla rakibin hata yapmasını bekledi.

DERBİDE İLK GOL GELDİ

Karadeniz derbisinde Samsunspor öne geçti.

54. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı kornerde stoper Yusuf Abdioğlu, topa çok güzel yükseldi ve golünü attı.

Meşin yuvarlağı öyle bir yere yolladı ki kaleci topu çıkaramadı.

FARK 2'YE YÜKSELDİ

Samsunspor, derbide işi bitirdi artık. Bu golle birlikte çok rahatladı.

77. dakikada Alim Öztürk, takımının ikinci golünü kaydetti.

Bu golden sonra maçın temposunda da düşüş yaşandı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Samsunspor, 2-1 derbi zaferi sonrası puanını 45 yaparak maç fazlasıyla Eyüpspor'un önünde liderliğe yükseldi.

Çaykur Rizespor ise 6. sıraya kadar geriledi.