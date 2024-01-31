Husiler: ABD’den Yemen'e savaş açma tehdidi aldık

Yemen’deki İran destekli Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, ABD’nin Umman aracılığıyla Yemen'e savaş açma ve cepheleri harekete geçirme tehdidi içeren bir mesaj ilettiğini açıkladı.

Husi, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "ABD’nin bu tehdidi, Yemen halkının Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkının soykırıma ve ablukaya maruz kalmasını reddetmesi nedeniyledir." dedi.

Husi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Onlara, bu tehditlerini uygulamaya yönelik herhangi bir maceranın veya aptallığın başarısızlığa mahkum olduğunu ve hiçbir düşman hareketinin, halkımızı Gazze'yi destekleme hedefinden caydıramayacağını ilan ediyoruz."

Husiler, 23 Ocak’ta İngiltere ve ABD'ye askeri gemilerini Kızıldeniz'den geri çekmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

Husilerin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin el-Azzi, ABD'nin Filistin ve Yemen halkına karşı pozisyonunda değişim olmasını umduklarını ve barıştan yana olduklarını söylemişti.

Husilerin Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi ise, "İngiliz ve kuvvetleriyle uzun bir savaşa hazırız. Yemen'in savunma politikasına hizmet etmek amacıyla deniz angajmanı kurallarında temel değişiklikleri ve önemli değerlendirmeleri tamamladık." ifadesini kullanmıştı.