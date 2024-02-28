Hüsnü Mahalli Abdurrahman Dilipak'ın gizli sırrını açıkladı. Hem de canlı yayında söyledi

Tecrübeli gazeteci Hüsnü Mahalli, Tele1 televizyonunda katıldığı bir yayında Abdurrahman Dilipak’ın kendisini aradığını ifade etti.

10 gün kadar önce eşinin vefat ettiğini paylaşan Mahalli, Dilipak’ın kendisini bu sebepten dolayı aramadığını belirtirken Abdurrahman Dilipak’ın kendisi ile okul arkadaşı olduğunu fakat aralarında geçen bu konuşmayı Dilipak’a rağmen anlatacağını söyledi.

Kendisi ile ‘Arap Baharının’ başlaması ile yollarının ayrıldığını ve ilişkilerinin kesildiğini ifade eden Mahalli bunun da sebebin Dilipak ile farklı cephelerde olduklarından dolayı olduğunu aktardı.

Telefon konuşmasında bir müddet lafladıktan sonra Dilipak’ın arama sebebini anladığını söyleyen Mahalli, Dilipak’ın Suriye’de bir işi olduğunu ve bu sebepten dolayı kendisini aradığını söyledi.

Dilipak’ın Suriye’de ne işi olduğunu söylemeyen Mahalli’nin videosu sosyal medyada, ‘Abdurrahman Dilipak’ın Suriye’de ne işi var’ tartışmalarına neden oldu.

Hüsnü Mahalli o anları şu şekilde aktardı:

“10 gün önce eşim hastayken Abdurrahman Dilipak aradı. Benim eşimle ilgili diye aramadı. Başka arkadaşının Abdurrahman kusura bakma anlatmak zorundayım.

Abdurrahman benim okul arkadaşım. Gazetecilikte okul arkadaşım. Bu Arap baharı olduktan sonra ilişkimiz kesildi. Çünkü o başka bir cephede ben başka bir cephedeyim.

Aradı, laflaştık ıvır zıvır.. Sonra anladım ki bir arkadaşı varmış, Suriye’de bir işi varmış onun için beni aramış. Eşim vefat etti beni aramadı, buyur…

Şimdi bunu ben anlatmayacağım da, bundan sonuç çıkartmayacağım da.. ben çok affedersiniz salak mıyım ya? Yani salak olacağım da herkes benle dalga mı geçecek..