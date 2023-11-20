Eve ateş açtı, husumetlisinin annesini yaraladı

Kayseri’de T.B. isimli şahıs, aracıyla O.S.'nin evinin önüne gelerek pompalı tüfekle ateş etti.

KAYNAK: İHA
Eve ateş açtı, husumetlisinin annesini yaraladı

Olayda evde bulunan O.S.'nin annesi F.S. başından yaralandı. T.B. olay yerinden kaçarken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, husumetlisinin evine ateş açtı. Olayda evde bulunan anne yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi 3958 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.B., aracıyla husumetli olduğu O.S.’nin evinin önüne geldi. Şahıs evin önünde pompalı tüfekle kapıya ateş açtı. Açılan ateşte evde bulunan O.S.’nin annesi F.S. (71) başına isabet eden saçmalarla yaralandı. T.B. kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.S., olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede inceleme yaptı.

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