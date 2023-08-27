Husumetlisi bıçakla öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde Osman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan her ikisi de Suriye uyruklu Kusay T. ile Abdülhamit Cibari, yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kusay T., bıçakla Abdülhamit Cibari'yi göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdülhamit Cibari, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.