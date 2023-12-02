Hüzün taze tutar aşk yarasını. Ahmet Nur Çebi Adalı ile Arat'ın kucaklaşmasını hüzünle seyretti

Beşiktaş TV yayınladı. Bu görüntüyü görenlerin aklına Şemsi Tebrizi'nin 'Hüzün taze tutar aşk yarasını' dizesini getirdi. Beşiktaş'ta bugün gerçekleşen Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın kucaklaştığı esnada Ahmet Nur Çebi'nin arka taraftaki görüntüsü dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hüzün taze tutar aşk yarasını. Ahmet Nur Çebi Adalı ile Arat'ın kucaklaşmasını hüzünle seyretti

Beşiktaş'ta yarınki başkanlık seçimi öncesinde adaylar Hasan Arat ve Serdal Adalı, bugünkü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Adalı, Arat'ın bulunduğu tribüne giderek rakibiyle kucaklaştı. İkili daha sonra salonda yer alan genel kurul üyelerini selamlarken arka tarafta bulunan sahnede oturan Ahmet Nur Çebi'nin görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Başkan adaylarının bir araya geldiği esnada üyeler de, 'Beşiktaş'ım benim biricik sevgilim' tezahüratlarında bulunurken, Çebi, tepkisiz kalarak olanları izledi.

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